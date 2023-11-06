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台中巨蛋採購評選完成 後續決標預計113年開工

中央社／ 台中6日電

台中巨蛋工程歷經9次招標才終於順利開標，市府今天宣布，已完成採購評選程序，將接續辦理決標作業，預計113年開工、119年完工。

台中巨蛋工程多次流標，在第8度招標時，因僅有麗明營造投標，未達法定3家投標家數而流標；中市府隨即原文件再次上網公開招標，第9次招標僅須1家投標廠商，即符合法定標準，由於10月25日開標時有麗明營造1家投標，順利完成招標作業。

台中市政府建設局長陳大田表示，巨蛋為台中相當具有指標性的重大建設，經過市府積極檢討招標內容及邀標，終於在11月3日順利完成採購評選程序，達成重要里程碑，市府未來將全力以赴完成這項重大建設挑戰。

陳大田指出，台中巨蛋秉持專業分工，由都市發展局執行規劃設計、建設局辦理工程招標及履約管理，未來完工後交由運動局引進專業團隊經營，因此評選階段除延聘不同領域專家學者參與評選外，也借重市府參與巨蛋相關局處的專業，一同為台中巨蛋遴選優質廠商。

陳大田說，評選會議前的工作小組同樣透過各局處專業分責分工，由不同機關人員及業界專業人士擔任，對投標廠商所提招標文件進行仔細初審後，在評選會議上經過充分說明討論並逐步確認，讓評選順利進行。

建設局說明，台中巨蛋基地面積約6.95萬平方公尺、總樓地板面積約13.4萬平方公尺，斥資新台幣99.98億元，採最有利標決標方式遴選優良廠商，完工後將能提供市民運動的體育場館及表演團體的優質表演場所，打造台中與國際接軌的平台，進而提升台中國際形象與地位。

台中巨蛋 運動

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