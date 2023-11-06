台中老舊監視器多設於校園 警局：已編經費加速汰換

台中市老舊監視器最遠可追溯至20多年前，市議員指出大甲警分局轄區逾10年的老舊監視器近7成，全部汰換完需要30年，呼籲警方檢視刑案、交通事件發生熱點，優先列入汰換的指標。

台中市警察局長李文章表示，新闢道路與社區以及規劃在內的建案，都可直接加裝監視器，不是全部交由警局裝設，如此也可增加新增的速度，在資源使用上較為理想。

台中市議會今天召開定期會警消環衛業務質詢，民進黨籍台中市議員施志昌、林祈烽表示，大甲警分局設置的監視器近7成超過10年，有63組監視器已逾18年，其中22組設在校園周邊，若發生刑案、交通事件等，老舊監視器恐難發揮功能。

施志昌指出，不管是交通案件、刑事案件都需靠監視器釐清。監視器老舊的問題也為效果打折扣，台中最老的監視器可以追溯到民國88年裝設，目前還有11組，共45個鏡頭，大多設置在台中的舊城區。

他指出，台中市有7254組，鏡頭數3萬2036個，超過10年的組數共4500組，約62%，鏡頭數1萬8351個，約57%。大甲分局所管轄的鏡頭有446組，1728個鏡頭，其中裝設逾10年的鏡頭有306組，比例約69%，鏡頭數1041個，約60%。

施志昌說，近年大甲警分局已沒有新設監視器，很多路口發生意外或刑案，警察只能跟附近住家或店家調監視器畫面。大甲警分局今年只汰換7組，明年預計汰11組，以每年平均汰換10組，超過10年的監視器全部換完也需超過30年。

施志昌表示，現有較新的監視器也會變舊，整體監視器老化的程度只會越來越高。應評估監視器設的位置，檢視刑案發生熱區、學區或交通事件常發生地點等，列入評估汰換的指標。

李文章表示，一般監視器的使用年限為5年，警局有保養與維修，可延長監視器的使用年限。警局每年編列約新台幣6500萬，以每組50萬計算，每年約可汰換130組。為加速汰換，明年的預算增加編列至1億200萬。