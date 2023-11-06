中市低碳獎今表揚14機關單位 協企業、學界建永續城市

中市府今頒發「第五屆台中市低碳永續城市傑出貢獻獎」，公開表揚獲獎14處單位及個人，包含企業、民眾、機關團體及校園，在低碳作法上的卓越表現；低碳辦公室表示，本屆獲獎單位的專案涵蓋了廣泛的領域，不僅在永續發展方面取得了顯著成就，還在環境永續推廣、社會人民福祉等領域發揮了積極作用。

中市府秘書長黃崇典表示，此次報名包括企業、學校、醫療機構、政府機關、社區組織和個人代表等等，最後遴選出12處單位及2名個人組，希望企業及民眾能借鏡學習，共同響應城市永續發展及淨零轉型。

永續發展及低碳城市推動辦公室表示，本屆獲獎單位，專案涵蓋了廣泛的領域，包括農糧循環、低碳包材、資源再用、智慧製程、潔淨能源，以及食農教育、再生能源示範、生態綠植、SDGs永續發展目標、碳足跡、氣候變化適應能力和提升空氣品質等。

此屆獲獎單位包含福壽實業股份有限公司、宏全國際股份有限公司、台茂寬騰生技股份有限公司、華邦電子股份有限公司、弘光科技大學、朝陽科技大學、東海大學、明道高級中學、中國醫藥大學附設醫院、北區育德里辦公處、豐原區豐田里辦公處、台灣山林復育協會；個人組為中國醫藥大學附設醫院行政副院長楊麗慧、環境教育志工兼講師官思瑩。

此次活動邀請各獲獎單位，展示相關推動成果和實際展品，包括企業執行溫室氣體盤查、逐年降低排放，發布氣候相關財務揭露報告及導入永續環保包材。

學校則引導學生運用大眾運輸通學、建置能源管理系統及成立專責單位推動永續發展；社區及團體則辦減碳減塑、低碳飲食、綠色蔬食宣傳、市集活動，並與公私部門結合推動植樹。

在個人方面，楊麗慧推動食農教育、照顧偏鄉及弱勢族群，且深耕環境教育與社區改造，推動廚餘堆肥落實等。