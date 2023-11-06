台中低碳永續貢獻獎頒獎 14單位及個人獲肯定

台中市低碳永續城市貢獻獎頒獎典禮暨成果發表活動今天舉行，共有14單位及個人獲獎，涵蓋農糧循環、低碳包材、資源再用等多個領域，盼鼓勵全民共同投入永續淨零工作。

第5屆台中市低碳永續城市傑出貢獻獎頒獎暨成果發表活動，今天在台中市政府舉行，會中由市府秘書長黃崇典頒獎表揚台茂寬騰生技股份有限公司副總經理林岳毅等14個單位及個人，肯定得獎者在打造永續淨零城市所付出的努力。

黃崇典致詞指出，台中市自民國103年開始辦理低碳永續城市傑出貢獻獎徵選活動，藉此鼓勵民眾、企業或機關團體積極參與永續發展及低碳城市推動業務等淨零轉型相關工作，共同打造台中市成為淨零碳排與幸福城市。

黃崇典表示，這項活動舉辦以來，累計共有49處單位獲得貢獻獎殊榮，其中個人獲獎共9人，機關團體共40處，希望企業及民眾能借鏡學習，共同響應城市永續發展及淨零轉型。

台中市永續發展及低碳城市推動辦公室說明，這屆獲獎單位的專案涵蓋農糧循環、低碳包材、資源再用、智慧製程、潔淨能源，以及食農教育、再生能源示範、生態綠植、SDGs永續發展目標、碳足跡、氣候變化適應能力與提升空氣品質等。

除了頒發獎項，今天的活動還邀請各獲獎單位展示相關推動成果及實際展品，包括企業執行溫室氣體盤查逐年降低排放、發布氣候相關財務揭露報告及導入永續環保包材等，藉由展覽及經驗分享，得獎者向廣大觀眾傳遞成功推動永續淨零的實例與方法，一同在生活中落實相關理念。