筏子溪綠廊4百米斷點縫合完成 串連南屯、烏日通行無阻

台中筏子溪水岸廊道烏日延伸段，因腹地不足，中段有約400公尺未連接，水利局投入3千萬預算縫合，並將1.1公里長的狹窄廊道，從原僅2米寬拓寬至3米，讓人行、單車皆可使用，今正式完工啟用，民眾可透過廊道，自台中魚市場一路通行到烏日，全長近4公里，提升附近觀光休憩品質。

台中筏子溪廊道自南屯延伸至烏日，全長近4公里，原為第三河川局施作，但在延伸烏日段，因腹地不足、跨橋段高低差等因素，有400公尺廊道成斷點，民眾若要通行，則需繞至一般道路，與車爭道，既影響休憩品質，也大大增加使用者危險。

水利局去年10月投入3千萬改善，新闢400公尺長堤岸廊道，銜接上下游動線，拓寬改善既有堤頂步道1.1公里範圍，供自行車及行人共用，並於烏日建國陸橋新設連接廊道動線，現可自文字地標迎賓廊道直達下游烏日建國路，並配合既有高鐵三路橋、建國路橋，串聯河岸橫向動線。

副市長黃國榮說，中市府致力推動台中市水岸生態特色，打造舒適安全的水岸廊道，提升水路藍帶美感與生命力，並連接南屯筏子溪兩岸及大烏日地區，拓展民眾休憩空間，同時新建自行車通行空間，融入都市綠活。

水利局長范世億表示，南北旅客可由高鐵站，騎乘單車直達筏子溪文字地標、水文化環境教育館，堤岸步道連結烏日三鐵共構的轉運中心，可擴大鐵路一日生活圈效益，展現水文環繞都市空間特色，連接筏子溪兩岸及大烏日，打造共同河岸生活圈。