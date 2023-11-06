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彰化139線科技取締壓車挨轟 縣議員建議蓋賽車場供發洩

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣道139線彎道多，不少機車騎士過彎或壓車時未減速，常釀成車禍，警方設置科技執法設備執法，卻遭網友撻伐，被迫暫緩實施。圖／警方提供
彰化縣道139線彎道多，不少機車騎士過彎或壓車時未減速，常釀成車禍，警方設置科技執法設備執法，卻遭網友撻伐，被迫暫緩實施。圖／警方提供

彰化縣警局為遏止縣道139線機車危險駕駛行為，宣布針對機車過彎傾角小於60度自動偵測拍照取締，引來網友灌爆後，決定暫緩實施。民進黨籍彰化縣議員賴清美今天在議會質詢時，建議縣府建置合法的賽車場供年輕人發洩精力；縣警局局長張國雄答覆表示，賽車是一個運動競技項目，他樂觀其成。

賴清美表示，139線設置彎道自動偵測拍照取締是最近最夯的公共政策議題，儘管139線已經有40公里限速，警局竟還想依測試角度開罰，她接獲不少民眾反映，認為限速40公里根本無法壓車，不過，她仍然認同警方作為，畢竟出發點都是為了民眾的生命安全，並非想開單才設置。

賴清美說，既然年輕人那麼喜歡在山路上壓車，不如由縣府提供一個安全合法的場域，像興建賽車場，讓年輕人去發洩精力，不僅解決139線交通安全問題，還能發展彰化賽車觀光產業，這樣兩全其美的方法，何樂而不為。

彰化縣警局長張國雄表示，對於139線建置科技執法設備，純然是為了安全考量，因為139線每年都造成很多傷亡的悲傷事件，警方才想方設法想要來改善，不過卻造成大家熱烈的討論，已針對法律規範、系統穩定、儀器精準、違行態樣及社會觀感等方面，進一步審慎全面評估，研擬更縝密執行方式，以消除民眾疑慮。

張國雄說，未來有機會的話，如果能夠有一個安全合法的場所，讓年輕人有一個安全無虞的場域去盡情發揮，況且這也是一個運動競技的項目，世界各地都有相關比賽，警方在立場上，當然樂觀其成。

彰化縣議員賴清美表示，與其讓年輕人在139線壓車肇事，不如由縣府蓋賽車場，讓年輕人發洩精力。記者劉明岩／翻攝
彰化縣議員賴清美表示，與其讓年輕人在139線壓車肇事，不如由縣府蓋賽車場，讓年輕人發洩精力。記者劉明岩／翻攝
彰化縣道139線彎道多，不少機車騎士過彎或壓車時未減速，常釀成車禍，警方設置科技執法設備執法，卻遭網友撻伐，被迫暫緩實施。圖／民眾提供
彰化縣道139線彎道多，不少機車騎士過彎或壓車時未減速，常釀成車禍，警方設置科技執法設備執法，卻遭網友撻伐，被迫暫緩實施。圖／民眾提供

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