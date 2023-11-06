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台中五成監視器逾10年該換了 警局：明年編1億加速換新

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中大甲區有不少超過10年的監視器，議員要求加速汰換。圖／施志昌提供
台中大甲區有不少超過10年的監視器，議員要求加速汰換。圖／施志昌提供

根據審計報告，台中市監視器超過10年的鏡頭高達1萬4520台、高達45%，市議員指汰舊換新計畫進度緩慢，依預算一樣78年才能完成汰換；另不少學校門口監視器都超過20年，督促警局積極檢討。

警察局長李文章說，不是10年以上的都不能用，會盤點檢視。另明年追加預算3600萬，建置經費超過1億元。他認為，新闢道路與社區都可以直接加裝監視器，不要只有警察局負責，可加快速度。

議員吳佩芸說，截至去年底，警察局建置錄影監視鏡頭總共3萬2036支，但是當中超過10年的就有1萬4520台，佔比高達45%將近半數。如果以一組55萬計算，按明年度預算，需78年才能全數汰舊換新，這樣的速度實在太慢，市民安全防護不能等。

議員施志昌、林祈烽指出，大甲分局所設監視器近七成超過10年，其中最老的監視器有63組逾18年，其中22組就在校園周邊，議員認為若校園周邊發生刑案、交通事件等，監視器老舊恐難發揮功能。

施志昌表示，台中最老的監視器可追溯到1999年裝設，目前還有11組，共45個鏡頭，多設置台中舊城區。

施志昌說，這幾年大甲分局已經沒有在新設監視器，超過十年的監視器全部換完也要花超過30年，。目前路口發生意外或刑案，警察只能向附近住家或店家調監視器畫面。他建議警局應盡快檢視哪些事刑案發生熱區、學區或交通事件常發生地點等等，都應列入汰換指標。

中市警察局長李文章表示，一般監視器的使用年限為5年，警局保養與維修可延長監視器的使用年限。過去警局每年編列約6500萬，以一組50萬計算，每年約可汰換130組。為加速汰換，明年預算增加3600。

李文章說，台中市是一個發展的都市，希望往後不管是新闢道路與社區，都可以直接加裝監視器及規劃在建案內，而不是全部由警局裝設，如此可增加新增的速度，在資源使用上較為理想。

吳佩芸指出，四分局10年以上老舊監視器數量最多共1493台，維修保養費排第四名，還不如霧峰分局。吳佩芸說，比例不均應要納入檢討。

台中大甲區有不少超過10年的監視器，議員施志昌（右）、林祈烽要求加速汰換。圖／施志昌提供
台中大甲區有不少超過10年的監視器，議員施志昌（右）、林祈烽要求加速汰換。圖／施志昌提供
議員吳佩芸指出，市府每年編預算6500萬，要78年才能完成汰舊換新。圖／吳佩芸提供
議員吳佩芸指出，市府每年編預算6500萬，要78年才能完成汰舊換新。圖／吳佩芸提供

監視器 警察

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