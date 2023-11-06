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誇張！1女10個月叫救護車206次 中市今年開77單1張都罰不到

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員林祈烽說，有人1到10月搭救護車206次，有夠誇。記者陳秋雲／攝影
台中市議員林祈烽說，有人1到10月搭救護車206次，有夠誇。記者陳秋雲／攝影

台中市急救案件數量龐大，平均一天約有445次出勤記錄。議員林祈烽、施志昌和指出，今年1月到10月時，就有同一人呼叫救護車達206次，第2名162次，質疑民眾把救護車當計程車使用？

消防局長孫福佑坦承，確實有人一天內重複呼叫救護車送醫，多是患慢性病的老人在叫車，加上病患有健忘症狀，不知道自己到底有沒有吃過藥，然後以身體頭暈、不舒服要求送醫，叫車第1名已轉住長照中心去。

消防局統計，今年4到8月底止，急救件數6萬6796件，緊急送醫人數為4萬9947人，急救案件量龐大，平均一天445件救護車出勤記錄。

林祈烽說，消防局全市有53個分隊，今年1到10月呼叫救護車第1名的是第七大隊信義分隊的一名女性，含隔鄰中區分隊的支援，共叫車206次，平均一天半就呼叫一次救護車。第2名男性很誇張，是在第四大隊沙鹿及清水分隊轄區，共呼叫救護車162次。

林祈烽表示，有人連莊2年、甚至連莊3年的「冠軍」，有夠誇張。議員指出，民眾若不當使用救護車，消防局都會開具收費告知單給當事人，勸告民眾不得濫用緊急醫療資源。

今年消防局開出77張的收費告知單，其中第五大隊的幼獅分隊開出27張，大安分隊開出32張，但最後都沒有收到一毛錢，民眾最後提醫院掛急診就醫證明，消防沒收到任何費用。議員要求市府應有統一平台處理此事，不能放任。

孫福佑說，消防局會與社會局和衛生局聯繫協調，輔導並與其家屬聯絡，消防局會檢討收費標準，如果未達緊急就醫的醫療分級，有浪費救護資源之嫌。副市長王育敏表示，針對異常就要有一套處理辦法和解決之道，會請消防局好好過濾，緊急救護是全民共享資源，不能濫用。

救護車 林祈烽 台中市

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