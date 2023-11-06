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南投蔬果農藥檢驗發現1雲林皇宮菜超標 驗出含5項殘留農藥

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣衛生局加強生鮮蔬果農藥殘留抽驗，在20件蔬果產品中，發現其中1件來自雲林縣的皇宮菜，檢測出含5項殘留農藥。圖／南投衛生局提供
南投縣衛生局加強生鮮蔬果農藥殘留抽驗，在20件蔬果產品中，發現其中1件來自雲林縣的皇宮菜，檢測出含5項殘留農藥。圖／南投衛生局提供

南投縣衛生局展開生鮮蔬果農藥殘留抽驗，針對西芹、百香果、辣椒」青蔥、芒果、絲瓜、火龍果等，包括20件蔬果產品抽驗後，結果在蔬果零售業者發現其中1件皇宮菜，檢測出含5項殘留農藥，經追查產品來源屬雲林縣，已要求業者下架外，抽驗不符規定產品更移請雲林縣衛生局處理。

南投衛生局指出，近來蔬果產量減少但單價漲幅大，已固定派員抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，由於大部分蔬果的農藥施用方式，仍以表面噴灑為主，即使部分農藥被吸收到蔬菜水果內部，蔬菜水果表面殘留仍相對較高，為維護民眾食用安全，定期至在蔬果零售業者、超市、賣場等處抽檢送驗。

局長陳南松說，民眾若想要降低農藥殘留量，最好的方法仍是以清水沖洗、浸泡並勤換水、削皮、去蒂頭等方式；另外，農藥容易因受熱而分解，適當加熱烹調也是降低農藥殘留的好方法，蔬菜清洗時，建議先以清水沖洗蔬菜根部，將根部摘除，再以水浸泡10至20分鐘，換水1-3次，之後再以清水沖洗；水果則以水沖洗後，再去皮食用，可有助於去除殘留農藥。

陳南松並表示，蔬果的殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，將依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，並依食安法第44條第1項第2款，可處分責任業者新台幣6萬元以上罰鍰。若無法交代來源，則依食安法第47條可處分販售業者新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

南投縣衛生局加強生鮮蔬果農藥殘留抽驗，在20件蔬果產品中，發現其中1件來自雲林縣的皇宮菜，檢測出含5項殘留農藥。圖／南投衛生局提供
南投縣衛生局加強生鮮蔬果農藥殘留抽驗，在20件蔬果產品中，發現其中1件來自雲林縣的皇宮菜，檢測出含5項殘留農藥。圖／南投衛生局提供

衛生局 農藥殘留 抽驗

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