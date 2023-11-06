開放不到2年又休園 南投瑞龍瀑布吊橋安全遭質疑

南投竹山瑞龍瀑布園區去年元月才重新開園，開放不到2年，近期又公告因安全因素休園，縣議員林友友質疑，該吊橋維修狀況頻頻，安全堪慮？觀光處表示，縣內吊橋每年都檢測安全性，經鑑定該吊橋鋼索、抗風支索可汰換，將OT營運，趕在委外前休園更新，完成修繕後也都會再做檢測，確保安全無虞才會開放。

縣議員林友友說，瑞龍瀑布有「竹山第一瀑」之稱，其園區內有步道，又因位居山林有滿滿芬多精，還有充滿負離子的瀑布，很受民眾歡迎，不少民眾都會去踏青健行，每月約能吸引近萬人前往運動遊憩，是縣內指標性的觀光景點。

但該園區內的吊橋先前因面板使用年限將屆，評估須汰舊換新，自2020年11月起閉園整修，原訂前年元月重新開園，後因工程延宕又逢疫情，直至去年元月才重新開園，可開園不到2年，近期又公告11月起休園修繕吊橋，安全是否堪慮？

她也提到，除了吊橋平時的安全維護，該吊橋懸垂於加走寮溪支流溪谷，等於就在行水區範圍內，歷經豪雨風災、溪流暴漲後是否有再進行安全勘查；此外，瑞龍瀑布園區今年9月更發生虎頭蜂螫人意外，導致21人受傷，園區安全需加強。

觀光處長陳志賢說，為確保安全，每年委託合格專業的技師針鑑定縣內吊橋，並排定維管順序，其中瑞龍吊橋檢測發現鋼索（垂吊索）有鬆弛現象，抗風支索向下及向兩側的張力也減低，評估應汰換且園區將OT營運，趕在委外前休園更新。