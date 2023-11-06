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開放不到2年又休園 南投瑞龍瀑布吊橋安全遭質疑

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投竹山瑞龍吊橋橫跨加走寮溪，視野遼闊。圖／本報資料照，南投縣政府提供
南投竹山瑞龍吊橋橫跨加走寮溪，視野遼闊。圖／本報資料照，南投縣政府提供

南投竹山瑞龍瀑布園區去年元月才重新開園，開放不到2年，近期又公告因安全因素休園，縣議員林友友質疑，該吊橋維修狀況頻頻，安全堪慮？觀光處表示，縣內吊橋每年都檢測安全性，經鑑定該吊橋鋼索、抗風支索可汰換，將OT營運，趕在委外前休園更新，完成修繕後也都會再做檢測，確保安全無虞才會開放。

縣議員林友友說，瑞龍瀑布有「竹山第一瀑」之稱，其園區內有步道，又因位居山林有滿滿芬多精，還有充滿負離子的瀑布，很受民眾歡迎，不少民眾都會去踏青健行，每月約能吸引近萬人前往運動遊憩，是縣內指標性的觀光景點。

但該園區內的吊橋先前因面板使用年限將屆，評估須汰舊換新，自2020年11月起閉園整修，原訂前年元月重新開園，後因工程延宕又逢疫情，直至去年元月才重新開園，可開園不到2年，近期又公告11月起休園修繕吊橋，安全是否堪慮？

她也提到，除了吊橋平時的安全維護，該吊橋懸垂於加走寮溪支流溪谷，等於就在行水區範圍內，歷經豪雨風災、溪流暴漲後是否有再進行安全勘查；此外，瑞龍瀑布園區今年9月更發生虎頭蜂螫人意外，導致21人受傷，園區安全需加強。

觀光處長陳志賢說，為確保安全，每年委託合格專業的技師針鑑定縣內吊橋，並排定維管順序，其中瑞龍吊橋檢測發現鋼索（垂吊索）有鬆弛現象，抗風支索向下及向兩側的張力也減低，評估應汰換且園區將OT營運，趕在委外前休園更新。

除了例行性安全檢測，設施汰換更新後也會再請專業技師評估，確認安全無虞才開放，而天災當下通常先休園，開園前巡檢；每天至少有5名人員維管、巡查或清潔園區，虎頭蜂事件第一時間即由園區人員立即處置，通報相關單位支援協助。

南投竹山瑞龍瀑布有「竹山第一瀑」之稱，不少民眾都會去踏青健行，是縣內指標性的觀光景點。圖／本報資料照，黑中亮攝影
南投竹山瑞龍瀑布有「竹山第一瀑」之稱，不少民眾都會去踏青健行，是縣內指標性的觀光景點。圖／本報資料照，黑中亮攝影

吊橋 虎頭蜂 南投

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