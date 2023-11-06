復巴身障優良司機 還是籃球國手

彰化縣長王惠美昨天表揚10位優良復康巴士人員，其中擔任12年司機的鄧和成，是位小兒麻痺身障者，他說，為了減緩肌肉萎縮，他努力運動，還成為籃球選手，最近剛去杭州參加亞帕運，希望分享自己的經歷，鼓勵身障者要走出來。

鄧和成說，因為是小兒麻痺身障者，他從小會被小朋友取笑，曾經很自卑，也不喜歡被看，所以很不喜歡出門，但後來遇到很多溫暖的師長和同學，一路有貴人相助，他也希望能成為帶給大家正能量的人。

鄧和成說，身障者行動不便，有時連要叫計程車，人家也不見得願意載，要出門並不方便。以前他被幫助，現在當復康巴士司機，有能力幫助其他行動不便的身障朋友，是取之於社會、用之於社會，也鼓勵身障者不要只待在家裡等著接受幫助，其實只要走出來，身障者仍能做很多事。

鄧和成說，為了減緩肌肉萎縮，他努力運動，還成為籃球選手，最近剛去杭州參加亞帕運，也希望分享自己的經歷，鼓勵身障者要走出來。

他說，能成為復康巴士司機，幫助別人覺得很有成就感，不過有時他動作比較慢時，也會請大家稍等一下，大家都能互相體諒。