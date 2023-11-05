112年歷史的台中市役所變身高檔咖啡和義式餐廳 車商看中包場

拱型窗加上百年歷史建物的氛圍，台中市役所經過文化局委外經營，最近重修整修後搖身一變，一樓成為喝咖啡的好去處，二樓則是高檔的義式料理餐廳，採預約訂位方式經營。營運以來屢獲知名企業看中包場，成為熱門的用餐地點。

據台中市政府資料，台中市役所興建於日治時期、西元1911年，建築為西洋古典主義風格，以辰野式紅白磚牆風格著名，更是台中地區首見的鐵筋混凝土建築。最初原為台中廳公共埤圳聯合會事務所、台中市行政官署，亦曾為市政資料館與新聞室、交通局等辦公空間，是台中市著名地標及市區歷史象徵，2010年公告為台中市歷史建築。

經過文化局委外經營，接手的經營團隊歷經兩年多的規畫和設計，讓這幢已有112年的歷史建築重新拾回當年的風華，也重現當年「和洋建築」美學。

因為曾是市府官員辦公場所，也曾是市長辦公室，建築物相當著重採光，一樓的「有役思Café 」發現此特色，特別在窗邊布置了座椅，不僅可以一覽舊市府的老建築，隨著陽光每天不同時刻灑進咖啡廳，搭配著咖啡香味，也都帶來不同的咖啡廳氛圍。

二樓的「Narratore（說故事的人）」義式餐廳，主推北義料理，每天除了僅開放3組現場候位，其餘均採預約制。因為餐飲具特色，又是在具歷史性的百年建物中用餐，開幕以來已有國際知名跑車車商包場舉辦活動。

經營團隊說，因為建物本身的歷史感，他們承接委外經營的重任，有責任拿出最佳的服務，既讓建物重新活出生命，也讓市民藉由喝咖啡、用餐，願意走進來、親近這棟老建築，進而能瞭解台中的歷史和文化，歡迎大家前往。10人以上預約，還可安排專人導覽。