他身障仍當上亞運籃球選手 也是優良復康巴士司機受表揚

彰化縣政府今天於社頭果菜市場舉辦「彰化縣國際身心障礙者日園遊會暨特殊教育表揚大會」，接受表揚的復康巴士司機鄧和成本身就是小兒麻痹身障者，他說，一路上都有貴人幫助，他也希望能成為帶給大家正能量的人，鼓勵身障者走出來。

彰化縣長王惠美今天表揚特殊教育優秀師生共揚59校151人，包括「特殊教育評鑑績優學校」4校特優及5校優等、「資賦優異學生特殊表現」2位、「守護天使」社團組6組及個人組90位、「特殊教育學生獎學金」44位，及10位優良復康巴士人員。

王惠美說，每年12月3日是聯合國的「國際身心障礙者日」，藉由表揚特殊教育及優良復康巴士人員，希望能喚起大家對於身心障礙朋友各項權益的重視，而縣府自2019年起，公私協力，共已斥資8200萬元，陸續汰換46輛復康巴士，也希望有需要的朋友，善加運用復康巴士，走出戶外，讓身心更健康。

今天接受表揚的復康巴士司機鄧和成已擔任司機12年，他說，因為是小兒麻痹身障者，他從小會被小朋友取笑，曾經很自卑，也不喜歡被看，所以很不喜歡出門，但後來遇到很多溫暖的師長和同學，一路有貴人相助，給他正面能量。

鄧和成說，以前他被幫助，現在當復康巴士司機，有能力幫助其他行動不便的身障朋友，是取之於社會、用之於社會，也鼓勵身障者不要只待在家裡等著接受幫助，其實只要走出來，身障者仍能做很多事。

鄧和成說，為了減緩肌肉萎縮，他努力運動，還成為籃球選手，最近剛去杭州參加身心障礙者的亞運，也希望分享自己的經歷，鼓勵身障者要走出來，不過身障者有時連要叫計程車，人家也不見得願意載，要出門並不方便，他能成為復康巴士司機，幫助別人覺得很有成就感，不過有時他動作比較慢時，也會請大家稍等一下，大家都能互相體諒。

縣府社會處長王蘭心說，全縣目前有75輛小復康、2輛大復康，全縣分四區接送，可以接送身障者就醫、就學、工作、外出等需求，也鼓勵身障者多出來參與社會活動。

縣府教育處表示，入選「守護天使」社團組的「忠孝媽咪閱讀花園」志工透過說故事、有獎徵答、角色扮演、彩繪摺紙等活動，讓寶貝班的孩子可以降低與他人相處的焦慮以及情緒上的躁動，也提升孩子們的專注力與口語表達能力。