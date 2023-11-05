快訊

竹市議員疑闖紅燈撞機車...18歲騎士噴飛身亡 身分曝光是拳擊國手么弟

宜蘭太平山遊覽車翻覆！40名環保志工出遊 3人受困1人命危

北捷紅線異常！一路走走停停 800旅客在圓山站被請下車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他身障仍當上亞運籃球選手 也是優良復康巴士司機受表揚

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
復康巴士司機鄧和成（右)今天接受表揚，他本身就是小兒麻痹身障者，才剛去杭州參加身心障礙者的亞運，鼓勵身障者和他一樣走出來。記者林宛諭／攝影
復康巴士司機鄧和成（右)今天接受表揚，他本身就是小兒麻痹身障者，才剛去杭州參加身心障礙者的亞運，鼓勵身障者和他一樣走出來。記者林宛諭／攝影

彰化縣政府今天於社頭果菜市場舉辦「彰化縣國際身心障礙者日園遊會暨特殊教育表揚大會」，接受表揚的復康巴士司機鄧和成本身就是小兒麻痹身障者，他說，一路上都有貴人幫助，他也希望能成為帶給大家正能量的人，鼓勵身障者走出來。

彰化縣長王惠美今天表揚特殊教育優秀師生共揚59校151人，包括「特殊教育評鑑績優學校」4校特優及5校優等、「資賦優異學生特殊表現」2位、「守護天使」社團組6組及個人組90位、「特殊教育學生獎學金」44位，及10位優良復康巴士人員。

王惠美說，每年12月3日是聯合國的「國際身心障礙者日」，藉由表揚特殊教育及優良復康巴士人員，希望能喚起大家對於身心障礙朋友各項權益的重視，而縣府自2019年起，公私協力，共已斥資8200萬元，陸續汰換46輛復康巴士，也希望有需要的朋友，善加運用復康巴士，走出戶外，讓身心更健康。

今天接受表揚的復康巴士司機鄧和成已擔任司機12年，他說，因為是小兒麻痹身障者，他從小會被小朋友取笑，曾經很自卑，也不喜歡被看，所以很不喜歡出門，但後來遇到很多溫暖的師長和同學，一路有貴人相助，給他正面能量。

鄧和成說，以前他被幫助，現在當復康巴士司機，有能力幫助其他行動不便的身障朋友，是取之於社會、用之於社會，也鼓勵身障者不要只待在家裡等著接受幫助，其實只要走出來，身障者仍能做很多事。

鄧和成說，為了減緩肌肉萎縮，他努力運動，還成為籃球選手，最近剛去杭州參加身心障礙者的亞運，也希望分享自己的經歷，鼓勵身障者要走出來，不過身障者有時連要叫計程車，人家也不見得願意載，要出門並不方便，他能成為復康巴士司機，幫助別人覺得很有成就感，不過有時他動作比較慢時，也會請大家稍等一下，大家都能互相體諒。

縣府社會處長王蘭心說，全縣目前有75輛小復康、2輛大復康，全縣分四區接送，可以接送身障者就醫、就學、工作、外出等需求，也鼓勵身障者多出來參與社會活動。

縣府教育處表示，入選「守護天使」社團組的「忠孝媽咪閱讀花園」志工透過說故事、有獎徵答、角色扮演、彩繪摺紙等活動，讓寶貝班的孩子可以降低與他人相處的焦慮以及情緒上的躁動，也提升孩子們的專注力與口語表達能力。

特殊教育獎學金得主信義國中小學生林家榮雖然雙耳聽力受損嚴重，仍努力運用電子書學習，成績優異，甚至為了訓練口語表達能力，積極參加校內朗讀比賽，自我挑戰精神可嘉。

彰化縣長王惠美(左五) 今天表揚優良復康巴士司機鄧和成(左六 ) 等人。記者林宛諭／攝影
彰化縣長王惠美(左五) 今天表揚優良復康巴士司機鄧和成(左六 ) 等人。記者林宛諭／攝影

身障者 巴士 王惠美

延伸閱讀

亞運金牌余祥平獲50萬 謝國樑：亞、奧運奪牌專案獎勵

相關新聞

八八風災痛失3孩子！小林村夫婦獲醫院協助生回雙胞胎 2名兒子已經6歲了

茂盛醫院今早舉行「試管寶寶回娘家」，1萬名試管寶寶家庭齊聚同歡，3度創世界紀錄。其中，原居住在小林村的陳氏夫妻，遇八八風...

他身障仍當上亞運籃球選手 也是優良復康巴士司機受表揚

彰化縣政府今天於社頭果菜市場舉辦「彰化縣國際身心障礙者日園遊會暨特殊教育表揚大會」，接受表揚的復康巴士司機鄧和成本身就是...

台中大里人行廣場路面有高低差和車阻 輪椅族哀嘆路難行

台中市大里區青少年福利服務中心旁的內新人行廣場，不僅與路面有20公分高低落差，還有ㄇ字型車阻，讓輪椅族相當不便。內新里長...

影／二水跑水馬拉松登場 媽祖參加11公里組 民眾搶合照

彰化縣二水鄉「戀戀二水跑水馬拉松」今天登場，二水安德宮媽祖今年再次加入路跑行列，不僅娘子軍扛著媽祖鑾轎一起在水道上跑水馬...

藍天如大海鯨鯊悠游 鹿港風箏節親子樂不可支

主打「海洋風」的彰化縣鹿港風箏節今天上午在鹿港鎮立體育場登場，由於天氣晴朗，在九降風的吹送下，各種海洋魚類造型的風箏，在...

11月還未收到教師節禮券 中市府：已排除萬難近日發放

台中市政府今年教師節發600元敬師禮券，4.3萬名公私立教職員工全適用。不過有教師投訴指出，教師節已過40天，禮券還發不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。