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台中大里人行廣場路面有高低差和車阻 輪椅族哀嘆路難行
台中市大里區青少年福利服務中心旁的內新人行廣場，不僅與路面有20公分高低落差，還有ㄇ字型車阻，讓輪椅族相當不便。內新里長林溢源說，此一設計既不美觀，也相當突兀，還造成市民不便，希望市府改善。
市議員張芬郁和林溢源一同前往了解，表示已無法追溯當年設計時，為何未留無障礙坡道，極可能是為了阻擋機車進入，才設計高低路面落當障礙，但隨著內新里居民使用需求，應該優化讓場地使用更便利。
有民眾認為，人行道路不應存有高低差，這樣的設計根本未替使用輪椅的身障者考慮，首要之道應是趕緊把出入處的高低差消除，再把ㄇ字型車阻，才能還路於民。
大里區公所說表示，已邀集相關單位下周會勘，解決行人和輪椅族的不便。
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