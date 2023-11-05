台中國際馬拉松開跑 近3千跑友感受后里之美

「2023台中國際馬拉松」今天在后里區花博花舞館開跑，近3000名跑友感受后里之美，結合運動與在地文化，帶領跑友認識后里的人文與環境，期盼透過路跑活動與在地觀光結合。

台中市政府運動局今天發布新聞稿指出，「2023台中國際馬拉松」在后里區花博花舞館舉行，國民黨籍立委楊瓊瓔、江啟臣與台中市議員楊大鋐、邱愛珊，以及無黨籍市議員陳清龍等人共襄盛舉。

運動局表示，活動路線長度共分為6公里、13公里、21公里、42公里，有來自17個國家的國外跑友報名參加；路線從后里區花舞館出發，行經后科路、三豐路再橫跨大安溪，最後再回到東豐自行車道及后豐自行車道。

活動具備符合國際賽事規格的AIMS賽道，吸引眾多跑者體驗，樸實的鄉村景致及天然的綠色廊道勾畫出愜意的賽道美景，讓跑者在綠樹成蔭的自行車道中享受多樣化景觀，感受台中之美。