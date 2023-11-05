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影／二水跑水馬拉松登場 媽祖參加11公里組 民眾搶合照

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
二水鄉「戀戀二水跑水馬拉松」今天登場，二水安德宮媽祖今年再次加入路跑行列，民眾搶和媽祖合照。圖／安德宮提供
二水鄉「戀戀二水跑水馬拉松」今天登場，二水安德宮媽祖今年再次加入路跑行列，民眾搶和媽祖合照。圖／安德宮提供

彰化縣二水鄉「戀戀二水跑水馬拉松」今天登場，二水安德宮媽祖今年再次加入路跑行列，不僅娘子軍扛著媽祖鑾轎一起在水道上跑水馬拉松，還有陸軍士官團隊也加入陪跑行列，許多跑友看到媽祖鑾轎紛紛搶著和媽祖合照，讓跑水馬拉松更熱鬧。

二水跑水馬拉松今天在彰化縣副縣長林田富、二水鄉長蘇界欽、立委陳素月、立法委員候選人鄭俊雄等人為來自10個國家二千多名選手鳴槍起跑，今年還有安德宮媽祖、三太子也參加領跑為賽事加持，吉祥物幸福猴也為大家加油。

林田富說，二水跑水的儀式有300年以上的歷史，是祈求風調雨順、年年豐收的儀式，也藉由活動紀念先人過去辛勤開墾八堡圳，才能有今日物產豐饒的彰化平原，二水跑水馬拉松是彰化縣大型馬拉松賽事之一，也是全國最具特色、讓選手們能在水圳裡賽跑的活動，今年更吸引 2千多名跑者來參加，跑在八堡水圳中，感受先民拓墾的辛勞，感受飲水思源的教育意義。

彰化縣馬拉松路跑協會理事長鄭宗政表示，二水跑水馬拉松舉辦第三年時就名列全國十大馬拉松賽事，今年已邁向第八年，結合二水的跑水節文化活動，賽程中還有300公尺跑水道，讓大家體驗跑水路跑趣味，賽事分為半馬組、健跑組、戀人組，吸引吸引海內外路跑愛好者參加。

今年二水安德宮媽祖再次參加二水跑水馬拉松，廟方人員扛著鑾轎接力跑完11.8公里組，今年還有陸軍士官團隊陪跑，也在活動中招募人才加入國軍行列，許多跑友看到媽祖鑾轎紛紛搶著和媽祖合照，安德宮媽祖11月19日也將再到西螺福興宮太平媽祖馬拉松參與3公里路跑活動，歡迎跑友們也來陪跑。

今天二水國際跑水節系列活動還有力拔山河、農產市集等活動，民眾也可到二水採購在地特色白柚、芭樂、胭脂茄、白玉苦瓜、濁水米等特色農產品，並欣賞農村美景。

彰化縣二水鄉「戀戀二水跑水馬拉松」今天熱鬧登場，二水安德宮媽祖今年再次加入路跑行列。圖／彰化縣政府提供
彰化縣二水鄉「戀戀二水跑水馬拉松」今天熱鬧登場，二水安德宮媽祖今年再次加入路跑行列。圖／彰化縣政府提供
二水鄉「戀戀二水跑水馬拉松」今天登場，二水安德宮媽祖今年再次加入路跑行列。圖／安德宮提供
二水鄉「戀戀二水跑水馬拉松」今天登場，二水安德宮媽祖今年再次加入路跑行列。圖／安德宮提供
彰化縣二水鄉「戀戀二水跑水馬拉松」今天熱鬧登場，讓大家體驗跑水路跑趣味。圖／彰化縣馬拉松路跑協會提供
彰化縣二水鄉「戀戀二水跑水馬拉松」今天熱鬧登場，讓大家體驗跑水路跑趣味。圖／彰化縣馬拉松路跑協會提供
彰化縣二水鄉「戀戀二水跑水馬拉松」今天熱鬧登場。圖／彰化縣馬拉松路跑協會提供
彰化縣二水鄉「戀戀二水跑水馬拉松」今天熱鬧登場。圖／彰化縣馬拉松路跑協會提供

馬拉松 媽祖

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