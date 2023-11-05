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台塑企業 回收舊玩具賦予新生
市售玩具越來越多元，多數舊玩具不容易進入資源回收體系。台塑企業與玩具圖書館推動「二手玩具循環」，近4年已回收39公噸二手玩具，經過修繕後，可透過線上平台供領用，已有201個社福機構、學校，共領走11公噸二手玩具。
台塑企業與玩具圖書館協會昨在台化彰化廠舉辦彰化二手玩具市集，利用大型回收玩具與海廢塑膠再製的家具「甜點露露椅」，獲德國iF設計獎，昨也吸引目光。
台塑企業統計，2020年推動玩具基地專案，已成為中部最大的二手玩具物流中心，透過線上二手玩具申請領用平台，可讓修好的二手玩具循環再利用。
玩具基地組長黃智筠說，目前有3人專職維修玩具，其餘靠志工協助，現在的玩具材料多元，回收的舊玩具有4成狀況不錯，6成較破舊，其中電子塑膠玩具最多，常見電池漏液而損壞，只要換線路、墊片就可修好。
黃智荺說，有品牌的玩具材質較好、較耐玩，雜牌玩具可能因塑膠碎裂就不易復原，木頭玩具較易黏貼補救，志工會將不同木頭玩具重新組合成新品；還將無法修復的玩具拆解成教具，讓學生學習修復或拼接創作。
彰化縣環保局工程科長林群富說，各公所清潔隊對玩具的回收狀況不一，含電池的玩具會回收，一般塑膠玩具較少回收，主因是塑膠玩具材質種類多，有些回收價格低，在回收系統經濟效益不佳，木製玩具除非是實木、木材，否則也難回收。
林群富表示，員林市清潔隊等會專程收玩具，清洗乾淨後拆解分類，或協助進入二手物交換站，讓沒回收價值的物品，可永續利用。
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