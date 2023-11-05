清潔隊員不足 中市招200人

台中市人口數全國第二，每年生產的一般廢棄物量85萬公噸，比起台北市每年76萬公噸還多，但台中市清潔隊員人數比台北市少了1千多人，議員批評清潔隊員工作量大，人力不足，難怪流動率高。環保局長陳宏益說，台中市區與豐原區清運量大，正盤點人力需求，將擴編人力。

國民黨議員陳成添表示，台中市人口數、人均垃圾量均高於台北市，但台北清潔隊員近6000人，台中僅4000人，隊員工作負荷量大；尤其北屯區人口超過30萬人，清潔隊員只有346人，每名清潔隊員平均服務人口數超過800人，根本已經過勞了，應盡速擴增人力及清運設備。

陳成添說，清潔隊分為正式隊員和臨時隊員，都是清潔工作卻同工不同酬，薪資相差1萬多元，而且臨時隊員還少了年終獎金及個項福利，導致清潔隊員產生階級觀念，應盡速將有資歷的臨時隊員，晉升為正式隊員，甚至取消臨時隊員制度，未來只要通過考核都是正式隊員。

陳宏益表示，目前除大安、東勢、石岡、新社、烏日、霧峰、龍井等區隊之外，其他區隊人力調度都很吃緊，已盤點人力需求，今年底將再招考200名臨時隊員，未來會編列經費擴編人力。

陳宏益說，目前全市正式隊員編制3000人，臨時隊員約1000人，每名正式隊員比臨時隊員每年得多支付20萬元，因整體經費不足，人力擴充確實吃緊，將爭取經費，以隊員的工作表現和年資來加薪，逐步將臨時人員晉升為正式隊員。