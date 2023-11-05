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南投武德殿修復 重現唐式風采

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投縣歷史建築武德殿是仿唐式建築，經修繕後昨重新開放。圖／南投縣政府提供
南投縣歷史建築武德殿是仿唐式建築，經修繕後昨重新開放。圖／南投縣政府提供

南投縣歷史建築武德殿因部份建築傾斜、漏水，南投文化局去年大幅修繕，昨天重新開幕。縣長許淑華說，武德殿展現新風采，從靜態展覽轉型為多功能互動展演，將是認識南投文化的歷史場域。

南投縣文化局長林榮森說，南投縣文化園區的武德殿，創建於日治昭和12年（1937），這座仿唐式建築物，屋頂使用捲棚歇山式、架高放腳建築，風格特殊精美，加上不同時空背景堆疊，讓武德殿呈現歷史的脈絡與軌跡。

南投武德殿因為年代老舊，出現建築傾斜、漏水等問題，去年起閉館修繕。文化局表示，建物進行防漏、防蛀蝕工程，更換老舊電線、受損屋瓦，展示館空間及動線重新規畫，除靜態展覽，增加多功能動態展演場域，增添互動功能，更容易認識南投歷史文化。

許淑華說，武德殿修繕總經費1300萬元，縣府自籌520萬元，保存武德殿典雅的仿唐式建築，還有更完善的展演功能。南投縣文化局配合武德殿重啟，安排「珍愛南投愛物惜物」、百年古董相機開麥拉、「喜兔迎福」陶藝展等特展，還有原民樂舞響宴等系列活動。

縣府配合武德殿重新開幕，推出消費抽獎活動，許淑華說，即日期至12月23日止，凡在南投市消費滿200元，持收據或發票即可向商家兌換摸彩券，就有機會把Gogoro電動機車騎回家。

南投 歷史建築 文化局

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