彰化搶救少子化 普設育嬰育兒館鼓勵敢婚願生

彰化縣「屬於我們的童樂會」今天來到二林區，數百名家長帶孩子到場玩遊戲、看兒童節目偶像歌手表演，縣長王惠美說，縣政府在全縣26鄉鎮市設置28家育嬰中心、24家育兒館，創造良好育兒環境讓年輕人敢婚、願生。

彰化縣慶祝建縣300年，縣政府整合各局處舉辦「屬於我們的童樂會」親子嘉年華系列活動，二林區的童樂會今天下午3點在二林國小開幕；無獨有偶，謝言信、謝林玉鶯基金4點在二林圖書館舉辦第九十九場兒童劇下鄉表演，由基金會執行長謝衣鳯主持開幕儀式。很多家長帶子女兩邊跑，度過歡樂周末。

王惠美說，親子嘉年華系列活動巡迴全縣八大生活圈，今天二林區陽光普照，有一點熱，但曬太陽有益健康，希望家長帶孩子出來遊玩增進親子感情，也讓孩子遠離3C產品。

王惠美又說，二林鎮就有一處育嬰中心，附設親子館，接下來芳苑和竹塘的也快完工，二林區四鄉鎮日後衛生所、不老健身房、日照都在同一幢大樓，提供從0到100歲的服務，像這樣的大樓完成9幢，但育嬰中心有4處，還會24處在規畫或施工，年輕朋友育嬰不用擔心，送到育嬰中心1個孩子每月費用1500元。

她表示，育兒館現有6間，縣政府未來設置18間，可指導阿公、阿嬤帶孫子的最新知識，政府為年輕人規畫完善的育兒軟硬體設施，期待年輕人敢婚、願生，輕鬆養孩子成為國家棟梁。