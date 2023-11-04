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彰化人口外流 王惠美今提解方需中央幫忙

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府巡迴縣內八大生活圈舉辦親子嘉年華。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府巡迴縣內八大生活圈舉辦親子嘉年華。記者簡慧珍／攝影

彰化縣人口跌跌不休，縣長王惠美今天表示，在土地變更、爭取交通建設方面不順利，希望中央及早看到問題，讓彰化縣能在產業開發、交通建設結合都市發展，讓人口數止跌回升。

王惠美今天下午到二林鎮主持二林區親子嘉年華開幕典禮，談到彰化縣人口持續下跌的解方。她說，增加人口必須從政策著手，結合都市發展、交通和產業，彰化縣在土地變更、交通建設的爭取上沒那麼順利，希望中央及早看到問題，讓彰化縣能在產業、交通、都市一併結合把都市發展起來，產業有了，人就進來。

王惠美再次提起二林精密機械園區開發原地踏步3年，因為2020年5月已送到大會，王惠美說，從此審查大會沒再開會，中央一直要求補充資料，縣政府一直補充，台積電需要150多公頃土地，彰化不必再強徵民地開發工業區，已經既有台糖土地（二林精機用地），只剩最後一個環評階段走了，過了可以馬上開發土地交給相關的投資廠商使用，用水方面可引用濁水溪的淨化水源。

根據戶政資料統計，截至今年9月底彰化縣設籍124萬871人，和今年元月124萬5824人相比，少了4953人，平均每月外流550人，能否守住124萬人，亟待縣政府努力。

王惠美 彰化

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