快訊

新竹男欠稅22萬不敢繼承市區房產 稅務局出手翻轉結局

陸生交換來台1個月親曝兩岸差異 這點她直誇「超讚！」

被拔百根毛髮驗毒！李善均二次應訊憔悴老態畢露

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投「雙最」工程不只高更美 獲公共景觀建築園冶獎

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
信義鄉七彩吊橋是全國最長、最高的景觀吊橋，如同山谷間的一道彩虹。圖／南投縣政府提供
信義鄉七彩吊橋是全國最長、最高的景觀吊橋，如同山谷間的一道彩虹。圖／南投縣政府提供

南投縣「信義鄉雙龍七彩吊橋」及「仁愛鄉清境高空觀景人行步道建置計畫」參加2023建築園冶獎評比，分別以台灣最長、最高的景觀吊橋，最高海拔、最長的友善景觀步道，獲選「公共建築景觀類建築園冶獎」。

「信義鄉雙龍七彩吊橋」融合布農族「彩虹連結祖靈」及「百步蛇是由布農族的小孩變化而來並且當作朋友」等古老傳說，在橋面畫上七色彩虹、白色欄杆塗上黑色百步蛇圖騰。施工單位架設流籠在高山深谷間施工，並採人工挖掘方式鑽掘堅硬磐石，打造出總長345公尺的階梯式吊橋，為信義鄉山林增添一道美麗的彩虹。

「清境高空觀景人行步道」是為了解決台14甲線人車爭道的交通問題，並提供遊客友善的行走空間。將清境美麗的高山景色融入的步道設計，結構採基樁設計以減少開挖及保護生態，步道完工後串聯商圈、清境農場及國民賓館形成環狀遊客徒步動線，遊客除可沿全長1.6公里的高空步道飽覽清境高山美景，也可欣賞綿羊秀及青青草原，成功建構全台最高海拔、最長的友善景觀步道。

南投縣長許淑華說，歡迎全國民眾到南投縣參觀得獎作品，在信義鄉可觀賞七彩吊橋的壯麗及吸收瀑布的負離子芬多精；到仁愛鄉可漫步全國海拔最高友善高空觀景步道，遠眺合歡山、奇萊山群峰，晚上還可到合歡山暗空公園欣賞美麗夜空，來一趟健康低碳的自然生態旅遊。

縣府陸續推出南投健行節、南投溫泉季及花卉嘉年華等系列活動，11月18日健行路線就在雙龍瀑布園區，晚上還可到東埔泡溫泉，住宿體驗南投的原民文化及美食。

清境高空觀景步道解決台14線人車爭道問題，也是全國最高的友善人行步道。
清境高空觀景步道解決台14線人車爭道問題，也是全國最高的友善人行步道。

清境農場 吊橋 南投 許淑華

延伸閱讀

南投歷史建築武德殿重新開放 典雅仿唐式建築吸睛

2023家樂福文化藝術季 11/3-5中興新村登場 i在南投 藝起回家

影／迎戰2024大選 賴清德大喊決戰中台灣、南投是關鍵

賴清德埔里造勢猛攻潛艦案 馬文君駁：綠營怕我強力把關

相關新聞

南投「雙最」工程不只高更美 獲公共景觀建築園冶獎

南投縣「信義鄉雙龍七彩吊橋」及「仁愛鄉清境高空觀景人行步道建置計畫」參加2023建築園冶獎評比，分別以台灣最長、最高的景...

南投歷史建築武德殿重新開放 典雅仿唐式建築吸睛

南投縣歷史建築武德殿因部份建築傾斜、漏水，南投縣文化局去年大幅修繕，今天重新開幕，樂旗儀隊及啦啦隊踩街熱鬧慶祝。縣長許淑...

新社花海11月11日登場 5條免費接駁路線、12處停車場看這裡！

2023新社花海暨台中國際花毯節將於本月11日登場，為期23天。由於新社地區路幅狹小，東勢警分局呼籲遊客搭乘5條免費接駁...

台中人均垃圾量六都第三...清潔隊員負荷重 議員要求增人力

台中市坐擁許多都市計畫區、人口增加快速，人均垃圾產生量為六都第三，但清潔隊人數卻少於其他縣市，國民議員陳成添要求環保局盡...

台中好湯溫泉季幸運得主出爐 大獎為日本4天3夜機加酒

秋冬是最適合泡湯的季節，今年台中好湯溫泉季系列活動除有優惠，還有抽獎活動，最後由入住麒麟峰溫泉旅館的新北市張先生和入住台...

水鹿成群 八卦山今年已3起「鹿」殺

彰化縣台74甲東外環道路昨清晨發生水鹿「路殺」，外環道旁樹林竄出1頭水鹿，疑遭貨車撞死，肇事車主逃逸，「鹿死誰手」仍待調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。