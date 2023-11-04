南投「雙最」工程不只高更美 獲公共景觀建築園冶獎

南投縣「信義鄉雙龍七彩吊橋」及「仁愛鄉清境高空觀景人行步道建置計畫」參加2023建築園冶獎評比，分別以台灣最長、最高的景觀吊橋，最高海拔、最長的友善景觀步道，獲選「公共建築景觀類建築園冶獎」。

「信義鄉雙龍七彩吊橋」融合布農族「彩虹連結祖靈」及「百步蛇是由布農族的小孩變化而來並且當作朋友」等古老傳說，在橋面畫上七色彩虹、白色欄杆塗上黑色百步蛇圖騰。施工單位架設流籠在高山深谷間施工，並採人工挖掘方式鑽掘堅硬磐石，打造出總長345公尺的階梯式吊橋，為信義鄉山林增添一道美麗的彩虹。

「清境高空觀景人行步道」是為了解決台14甲線人車爭道的交通問題，並提供遊客友善的行走空間。將清境美麗的高山景色融入的步道設計，結構採基樁設計以減少開挖及保護生態，步道完工後串聯商圈、清境農場及國民賓館形成環狀遊客徒步動線，遊客除可沿全長1.6公里的高空步道飽覽清境高山美景，也可欣賞綿羊秀及青青草原，成功建構全台最高海拔、最長的友善景觀步道。

南投縣長許淑華說，歡迎全國民眾到南投縣參觀得獎作品，在信義鄉可觀賞七彩吊橋的壯麗及吸收瀑布的負離子芬多精；到仁愛鄉可漫步全國海拔最高友善高空觀景步道，遠眺合歡山、奇萊山群峰，晚上還可到合歡山暗空公園欣賞美麗夜空，來一趟健康低碳的自然生態旅遊。