快訊

藍白合「拖」掉賴聲量 侯柯怎麼配對民進黨壓力都增加

技術崇拜下的強者都競賽出生 台大電機菁英反思台灣教育

畫面曝光！男租法拉利市價超過2000萬 高速衝撞宜蘭路燈整根斷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投歷史建築武德殿重新開放 典雅仿唐式建築吸睛

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投武德殿歷經1年多修繕，今天上午重新開放，並增添多功能互動展演場域，讓大家深入認識南投文化。圖／南投縣政府提供
南投武德殿歷經1年多修繕，今天上午重新開放，並增添多功能互動展演場域，讓大家深入認識南投文化。圖／南投縣政府提供

南投歷史建築武德殿因部份建築傾斜、漏水，南投縣文化局去年大幅修繕，今天重新開幕，樂旗儀隊及啦啦隊踩街熱鬧慶祝。縣長許淑華說，武德殿展現新風采，更從靜態展覽轉型為多功能互動展演，將是大家認識南投文化最好的歷史場域。

為了慶祝武德殿重新開放，南投縣文化局邀請台中市新民高中樂儀旗隊、東山高中啦啦隊，及南投縣營北國中紫錐花神龍小組踩街，沿路民眾和商家熱情迎接，為南投市區增添許多青春活力。

南投縣文化局長林榮森說，南投縣文化園區的武德殿，創建於日治昭和12年(1937)，是一座仿唐式建築物，屋頂使用捲棚歇山式、架高放腳建築，建築風格特殊精美，加上不同時空背景堆疊痕跡，讓武德殿呈現歷史的脈絡與軌跡。

武德殿因為年代老舊，出現建築傾斜、漏水等問題，這次閉館修繕，進行防漏、防蛀蝕工程，更換老舊電線、受損屋瓦，武德殿展示館空間及動線也重新規畫，不再只有靜態展覽，還增加多功能動態展演場域，增添更多互動功能，方便大家認識南投歷史文化。

配合武德殿重啟，文化局也安排「珍愛南投愛物惜物」、百年古董相機開麥拉、喜兔迎福陶藝展三大特展、原民樂舞響宴、主題市集、呂捷開講等系列活動，共同為南投創造文化軟實力，更呈現南投在地深厚的文化底蘊。

許淑華說，武德殿修繕總經費1300萬元，縣府自籌520萬元，歷經一年多的修繕，讓武德殿除了典雅的仿唐式建築外，還具備更完善的功能，讓大家親近南投的歷史文化。她也宣布，即日期至12月23日止，凡在南投市消費滿200元，持收據或發票滿200元，即可兌換摸彩券，就有機會把Gogoro電動機車騎回家。

南投武德殿歷經1年多修繕，今天上午重新開放，並增添多功能互動展演場域，讓大家深入認識南投文化。圖／南投縣政府提供
南投武德殿歷經1年多修繕，今天上午重新開放，並增添多功能互動展演場域，讓大家深入認識南投文化。圖／南投縣政府提供

南投 歷史建築 文化局

延伸閱讀

趙少康力挺揭發疑點 馬文君自嘲潛艦讓她聲名大噪

影／藍白夜談沒共識 南投許淑華卻樂觀發聲

影／中興新村發展未如預期 許淑華邀台積電設廠

影／只有李建昌做得到 視察大巨蛋要徐巧芯、許淑華搭擋試投

相關新聞

新社花海11月11日登場 5條免費接駁路線、12處停車場看這裡！

2023新社花海暨台中國際花毯節將於本月11日登場，為期23天。由於新社地區路幅狹小，東勢警分局呼籲遊客搭乘5條免費接駁...

台中好湯溫泉季幸運得主出爐 大獎為日本4天3夜機加酒

秋冬是最適合泡湯的季節，今年台中好湯溫泉季系列活動除有優惠，還有抽獎活動，最後由入住麒麟峰溫泉旅館的新北市張先生和入住台...

南投歷史建築武德殿重新開放 典雅仿唐式建築吸睛

南投縣歷史建築武德殿因部份建築傾斜、漏水，南投縣文化局去年大幅修繕，今天重新開幕，樂旗儀隊及啦啦隊踩街熱鬧慶祝。縣長許淑...

台中人均垃圾量六都第三...清潔隊員負荷重 議員要求增人力

台中市坐擁許多都市計畫區、人口增加快速，人均垃圾產生量為六都第三，但清潔隊人數卻少於其他縣市，國民議員陳成添要求環保局盡...

水鹿成群 八卦山今年已3起「鹿」殺

彰化縣台74甲東外環道路昨清晨發生水鹿「路殺」，外環道旁樹林竄出1頭水鹿，疑遭貨車撞死，肇事車主逃逸，「鹿死誰手」仍待調...

中央補助250萬 鹿谷有牙醫了

南投縣鹿谷鄉是南投目前唯一的「無牙醫鄉」，今年4月執業醫師屆齡退休後，地方民眾看牙只能到竹山、集集診所就醫。南投縣牙醫師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。