南投歷史建築武德殿重新開放 典雅仿唐式建築吸睛

南投縣歷史建築武德殿因部份建築傾斜、漏水，南投縣文化局去年大幅修繕，今天重新開幕，樂旗儀隊及啦啦隊踩街熱鬧慶祝。縣長許淑華說，武德殿展現新風采，更從靜態展覽轉型為多功能互動展演，將是大家認識南投文化最好的歷史場域。

為了慶祝武德殿重新開放，南投縣文化局邀請台中市新民高中樂儀旗隊、東山高中啦啦隊，及南投縣營北國中紫錐花神龍小組踩街，沿路民眾和商家熱情迎接，為南投市區增添許多青春活力。

南投縣文化局長林榮森說，南投縣文化園區的武德殿，創建於日治昭和12年(1937)，是一座仿唐式建築物，屋頂使用捲棚歇山式、架高放腳建築，建築風格特殊精美，加上不同時空背景堆疊痕跡，讓武德殿呈現歷史的脈絡與軌跡。

武德殿因為年代老舊，出現建築傾斜、漏水等問題，這次閉館修繕，進行防漏、防蛀蝕工程，更換老舊電線、受損屋瓦，武德殿展示館空間及動線也重新規畫，不再只有靜態展覽，還增加多功能動態展演場域，增添更多互動功能，方便大家認識南投歷史文化。

配合武德殿重啟，文化局也安排「珍愛南投愛物惜物」、百年古董相機開麥拉、喜兔迎福陶藝展三大特展、原民樂舞響宴、主題市集、呂捷開講等系列活動，共同為南投創造文化軟實力，更呈現南投在地深厚的文化底蘊。