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台中人均垃圾量六都第三...清潔隊員負荷重 議員要求增人力

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市人口增加快速，人均垃圾產生量為六都第三，但清潔隊人數卻少於其他縣市，國民議員陳成添要求環保局盡速增加員額。圖／陳成添提供
台中市人口增加快速，人均垃圾產生量為六都第三，但清潔隊人數卻少於其他縣市，國民議員陳成添要求環保局盡速增加員額。圖／陳成添提供

台中市坐擁許多都市計畫區、人口增加快速，人均垃圾產生量為六都第三，但清潔隊人數卻少於其他縣市，國民議員陳成添要求環保局盡速增加員額。台中市環保局長陳宏益表示，市區清潔隊員工作負荷大，確實流動力較高，將適當增加並調整清潔人力。

陳成添表示，台中市的都市發展區面積、人口數、每日人均垃圾產生量皆高於台北市，但清潔隊員卻比台北少了約700人，造成清潔隊員清運負荷大。

陳成添說，台中北屯區人口達30萬人，環保局將北屯區清潔隊分為東、西兩個管理區，來分攤清運業務，現在卻要合併方便調度，但在人力未增加的情形下，每位清潔隊員的平均清運量依然繁重，增加清潔隊人力及清運設備才是解決之道。

環保局長陳宏益表示，台中北屯、西屯、南屯、中、西、東、南及豐原等區的清運負荷量大，已請清潔科統整數據分析，並和各區清潔隊長討論人力分配方式，未來一定會編列經費、擴編人力，以減輕現有人員的負擔。

陳成添也說，清潔隊分為正式隊員和臨時隊員，但同工不同酬，讓清潔隊員產生階級觀念，應盡速將臨時隊員晉升為正式隊員，且未來通過考核及試用期的人員都是正式隊員，不要再有臨時隊員。

陳宏益表示，以前清潔隊分為正式隊員、臨時隊員和契約人員3組，現在已調整編制分為正式隊員和臨時隊員2組，考核次數也改為1次，後續用工作表現和年資來加薪，最後一哩路就是將臨時人員晉升為正式隊員，市府會努力改善制度照顧所有同仁。

台中市 環保局長

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