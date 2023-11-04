台中大坑居民無自來水 台水下周接管

台中市北屯區大坑民德里1300多名居民，因地勢高、落差大，無自來水可用，長期只能取用山泉水或地下水。立委莊競程等人爭取，台水表示，6日將開始民興巷管線聯絡工程，讓大坑雙向供水。大甲區義和里有12戶未設自來水管線，立法院副院長蔡其昌昨會勘，爭取延管工程納入中央計畫。

台水汰換南區三民西路周邊自來水老舊幹管，預計汰換1.39萬公尺舊管，維持供水品質。建設局長陳大田說，汰換範圍包含崇倫國中、半坪厝公園周邊道路，11月初先施作建國北路一段、西川一路，預計年底完成挖掘，明年2月完成修復，呼籲附近居民留意。

台水昨舉說明會，吸引上百居民關心。莊競程說，民興巷長期無自來水，爭取2年終於要施工了，提供穩定與安全飲用水。台水第4區管理處表示，將進行中興嶺到大坑自來水管線銜接，讓大坑地區可雙向供水，解決長期水壓不足、缺水之苦，經費由台水負擔。

台中給水廠表示，管線工程將鋪設東山路2段至新社中興里街，新設直徑300毫米、長2800公尺延性鑄鐵管，完工後可改善大坑與新社供水管網調度，提高供水韌性。

大甲區義和里興安路169巷有12戶未設自來水管線，飲用水堪慮。蔡其昌表示，爭取偏遠地區自來水延管，爭取納入水利署無自來水供水改善計畫，總經費補助1020萬元，居民只要負擔少數經費，呼籲住戶參與，否則完工後再申請將負擔較高經費。

水利署表示，依申請資料，該地區符合無自來水供水改善計畫標準，呼籲居民加入，愈多人參與延管效益愈高，等審核完成後即可辦理規畫與施工。