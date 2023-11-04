台中投資詐欺案 涉及金額逾14億

網路投資詐騙猖獗，台中市議員張玉嬿昨質詢說，她的臉書頭像被盜用，被歹徒用來報股票明牌，幸好支持者及時發現；議員陳淑華說，今年1至10月警方阻詐9億元，詐騙查扣金額5.5億元，等於詐騙涉及金額超過14億，黑數可能更多。警察局長李文章說，中市詐欺發生數、財損金額六都次低，將加強查辦。

張玉嬿昨在議會秀出臉書頭像，她說有人冒用他的照片，邀人加入投資群組，但名字卻不是她，有支持者轉告後，她「潛入」該投資群組，除了股市分析外，還要人把資金留下，等尾盤報明牌；事實上她連股票都沒買過，根本就是詐騙行為。

張玉嬿說，台中詐欺案件逐年攀升，統計顯示2019年全年112件、2020年119件，今年1至10月激增到625件，5年件數成長5倍，財損金額從4千多萬元飆到上億元，受害人數、金額不斷創新高，投資詐欺災情慘重。

陳淑華說，市民關切治安問題，以前偷竊、搶奪案多，現在已變成鍵盤犯罪；警方統計，2021年詐欺件數285件、查扣金額6千多萬元，2022年469件、3.76億元，今年1至10月511件、5.5億元，詐騙件數、金額不斷提高。

陳淑華說，警方與金融機構阻詐金額，2021年270件1億多元，2022年940件、5.4億元，今年1至10月1258件、近9億元；七期甚至成為詐騙、賭博、洗錢集團的天堂。

警察局表示，台中市今年迄今全部詐欺發生數、財損金額都排六都次低；警局分析每月高發生率詐欺手法及千萬以上財損案件，被害人多為中高齡或退休人員，將加強宣導防範。

李文章呼籲，不要輕信網路上投資飆股、貸款或穩賺不賠的廣告，通常點選後會轉到LINE群組或IG，邀加入群組後，再進行下階段騙局，若覺得可疑，可撥打165專線或與警方聯繫。