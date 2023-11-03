彰化帥氣消防員打球熱血救人 球場老闆道謝兼「牽紅線」

彰化縣消防局埤頭分隊新進人員潘忠緯9天前輪休，到台中朝馬國民運動中心運動，意外搶救1名沒呼吸心跳而昏倒的球友，今天朝馬國民運動中心執行長李湘梅和4名員工到埤頭分隊致謝，還主動為潘忠緯報名以球會友的未婚聯誼，希望他的善行早日抱得美人歸。

李湘梅表示，10月25日下午3點多1名羽球男性球友忽然倒臥地面，1名女球友先上前檢查生命徵象，發現已無呼吸心跳，潘忠緯就在隔壁球場，5秒內跑到球友昏倒處，立刻為他實施心肺復甦術，接著又有女球友出手相救，和潘忠緯輪流做心肺復甦術，大概實施6分鐘，施救期間使用AED（自動體外心臟電擊去顫器）3次，後來台中市消防分隊救護車趕到，把昏倒球員送醫急救。

潘忠緯說，護理師（第一位女球友）測不到昏倒球友的脈搏，他擔心這名球友因暫停呼吸導致腦部缺氧受損，趕快做心肺復甦術按壓他的胸部，後來也用AED急救，館方人員也加入急救行列，後來台中市消防隊帶來自動給氧機、自動按壓機等設備對搶救很有幫助。

潘忠緯36歲，政大資管系畢業，曾任職相關工作但發現最愛的是救人，所以兩年前參加消防特考，錄取後訓練，今年4月分發到埤頭分隊實習，10月中旬實習期滿。家住台中市的他休假時常到朝馬國民運動中心打羽球，沒想到意外救人。

他說，當消防隊員的前一個工作是水上救生員，也曾救過失去呼吸心跳的遊客，這是第二次救人，他當下沒想太多，先救了再講。

朝馬國民運動中心執行李湘梅表示，被救的大學陳姓助理教授經檢查，心血管提早18年硬化，導致發生意外，今天出院後轉往距離住家較近的南部醫院繼續醫治，目前意識清楚能說話，陳姓助理教授的家人很低調，請朝馬國民運動中心代為向潘忠緯致謝；朝馬國民運動中心人員都認為潘忠緯年輕有為又熱心服務，邀請他參加下周舉辦羽球未婚聯誼。

彰化縣消防局第四大隊長張順享表示，消防局把潘忠緯這件英勇救人的事蹟發布臉書專頁及相關社群網站，並敘獎表揚他見義勇為。