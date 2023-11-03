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台中高端流感疫苗剩5成1 中市府：民眾可自由選擇

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民進黨台中市議員江肇國（右）、李天生（左）今質詢，流感疫苗接種議題。圖／江肇國提供
民進黨台中市議員江肇國（右）、李天生（左）今質詢，流感疫苗接種議題。圖／江肇國提供

公費流感疫苗今年有國光、賽諾菲、東洋以及高端4廠牌，台中市接種站揭示廠牌。民進黨台中市議員江肇國、李天生今質詢，全國高端流感疫苗剩下3成多，但台中市剩下5成1明顯偏高，呼籲保持專業，打疫苗不要有政治考量。衛生局長曾梓展說，公費疫苗經中央檢驗封緘，4廠牌安全與保護力均無差異，民眾可自由選擇。

今年流感疫苗有高端品牌，部分民眾拒打，台中市宣布校園疫苗不提供高端，但中市各公費接種站中，也有人指定要打高端流感疫苗。

江肇國今在議會質詢，公費流感疫苗總數73.9萬劑，高端配發7.2萬劑數量最少，但目前疫苗還剩下5成1，相較於東洋2成2、國光3成2、賽諾菲4成1，高端疫苗剩餘率偏高，而與全國高端剩下3成多相比，台中市剩餘率明顯偏高。

江肇國說，納入公費疫苗的廠牌，效果與安全性如何？為何台中會有人看到高端就掉頭？衛生局應站在公共衛生角度，公開呼籲不要有廠牌迷思，更不要政治操作，以提高台中市的施打率，提高群體保護力。

衛生局長曾梓展說，台中市採購的公費疫苗是中央配撥，衛生局無法挑選廠牌，目前公費廠牌不管是東洋、賽諾菲、國光、高端，都經過中央檢驗封緘，安全與保護力均無差異，民眾可自由選擇施打，以提升保護力。

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