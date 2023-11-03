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「彰化停車GO」APP未更新 議員憂誤導民眾促改善

中央社／ 彰化3日電

彰化縣議會第20屆第2次定期會今天進行縣政質詢，民進黨籍議員藍駿宇質詢時說，縣府的「彰化停車GO」APP沒有更新，停車場停車狀況等資訊與現況不符，要求縣府交通處改善。

彰縣議會第20屆第2次定期會議程進行縣政質詢，民主進步黨籍彰化縣議員藍駿宇針對縣府推出的智慧型手機應用程式及網站內容更新等議題，質詢彰化縣政府交通處。

藍駿宇說，縣府先前在蘋果手機平台上架「彰化停車GO」APP，他使用後發現呈現的停車狀況等資訊與現況不符，像是福興停八停車場早已停用，在APP上還是找得到，停車場車輛即時停車狀況也都沒有更新。

藍駿宇指出，如果外地遊客來到彰化，下載「彰化停車GO」APP，反而會被錯誤資訊引導，且程式上架後都沒有更新，縣府如果沒有經費及人力進行維護，應下架避免誤導民眾。

彰縣府交通處代理處長許俊宏則說，APP有在維護，至於無法顯示正確資訊等問題，將要求相關人員檢討改進。

彰縣府交通處下午也發布新聞指出，「彰化停車GO」APP在民國107年建置，對於未能更新停車場資訊，廠商初步判斷是技術相容性問題，且民間停車場為靜態資料，沒有自動更新功能，交通處已請廠商檢測處理中。

停車場 議員 彰化 APP

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