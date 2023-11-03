瑪利亞基金會籌建安老家園 照顧中高齡心智障礙者

瑪利亞基金會籌建心智障礙者安老家園，今天舉辦募資計畫開跑活動，盼募集大眾愛心建置安老家園，讓心智障礙者與家屬雙老之際，解決安老居所照顧問題，並提供障礙者生活支持。

基金會今天舉辦安老家園籌建開跑記者會，會中並發表設計師蕭青陽設計的龍年愛心禮，供民眾捐款認購。基金會執行長陳怡君、台中市政府社會局長廖靜芝等人皆出席。

陳怡君會中致詞時表示，基金會成立今年滿35週年，每年服務超過6000個家庭，為障礙者提供多元服務，但隨著台灣社會人口老化，已有高達3萬名心智障礙者年紀已逾45歲，他們的身體比一般人提早20年老化，身體功能會明顯衰退。

陳怡君說，因應中高齡服務對象安老居所照顧問題，計畫將在基金會位於台中經貿園區的基地，籌建地上5層、地下2層的「瑪利亞心智障礙者安老家園」，所需經費新台幣3億6000萬元，期待社會大眾的協助，讓工程順利完成。

廖靜芝指出，台灣推估2025年將邁入超高齡社會，瑪利亞心智障礙者安老家園是一個可以滿足高密度支持的安老居所，在心智障礙者與家屬雙老之際，提供障礙者的生活服務，邀請大眾將愛心化為實質支持。

蕭青陽日前曾到基金會擔任一日美術老師，陪同長青班院生繪畫創作，並以「溫暖的光芒、閃閃發亮」為題創作紅包袋等商品供民眾公益認購。他表示，到基金會上課的過程讓他感動，也看到一群人正努力傳遞愛，希望大家也將自己的生命光點，去點燃另一道光，共同用愛迎接龍年。