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彰化市大竹排水蓋停車場 王惠美：牽涉法令會另覓用地

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
為解決彰化市東區彰南路交通亂象，縣議員楊子賢建議公路局將大竹排水加蓋，做路外停車場改善，但縣府稱成本過高及不利防洪，因此排除建議。圖／縣府提供
為解決彰化市東區彰南路交通亂象，縣議員楊子賢建議公路局將大竹排水加蓋，做路外停車場改善，但縣府稱成本過高及不利防洪，因此排除建議。圖／縣府提供

為改善彰化市彰南路一帶停車亂象，彰化縣政府將建議交通部公路局在彰南路劃設汽機車停車位，並收費管理，但縣議員楊子賢今天在縣政質詢時，認為縣府的規劃是「天方夜譚」，建議在大竹排水加蓋做為停車場使用。縣長王惠美答覆表示，在河道加蓋做為停車場仍有法規問題，縣府會努力另覓土地辦理變更使用。

民進黨縣議員楊子賢在今年八月間，就向縣府建議將彰化市大竹排水加蓋做為停車場使用，以改善彰南路停車困難的問題。經縣府會勘後，最近提出初步方案，由於彰南路的路權單位是交通部公路局，縣府將建議增設路邊停車格改善。

縣府交通處指出，公路局彰化工務段預定明年2月召開彰南路0到3公里路段改善工程地方說明會，若地方對設置路邊停車有共識，明年即能發包施工，將提供汽車141格、機車577格，並交由市公所納入停車收費管理。

交通處強調，至於大竹排水如加蓋做停車場，經評估總共可劃設彰南路北側100格、南側25格合計125個汽車格，工程經費約2億元，建造成本過高，也不利防洪，因此排除加蓋建議，但縣府也會清查彰南路沿線公私有土地設置路外停車場，早日消除彰南路「行人地獄」路段。

楊子賢今天在縣政總質詢時表示，彰南路路權單位是公路局，劃設收費停車格是「天方夜譚」，因此仍然建議將大竹排水加蓋做為停車場。他強調，位在東區的彰南路因東區擴大都市計畫延宕30年，在非都市計畫區公共建設落後，連停車場用地都沒有，縣府虧欠東區民眾。

楊子賢要求針對停車格成本提出說明，交通處代理處長許俊宏答覆表示，縣府推動的延平公園、三和等停車場每格平均成本是130萬元，大竹排水加蓋的停車格則是160萬元。楊子賢認為，這多出的30萬元，應該做為東區擴大都市計畫延宕30年的補償。

縣長王惠美答覆時表示，楊議員當過立委助理，希望協助向中央爭取加速通過東區擴大都市計畫案，至於在河道上面蓋停車場，因為仍有法規問題，縣府也努力在盡量尋找周邊土地辦理變更使用。

為解決彰化市東區彰南路交通亂象，彰化縣政府交通處表示，將建議公路局增設路邊停車格並收費改善 。圖／縣府提供
為解決彰化市東區彰南路交通亂象，彰化縣政府交通處表示，將建議公路局增設路邊停車格並收費改善 。圖／縣府提供
彰化縣議員楊子賢建議彰化市大竹排水加蓋建停車場，縣長王惠美表示在河道建停車場，在地目不合法，縣府會另覓公有地辦理變更。記者劉明岩／翻攝
彰化縣議員楊子賢建議彰化市大竹排水加蓋建停車場，縣長王惠美表示在河道建停車場，在地目不合法，縣府會另覓公有地辦理變更。記者劉明岩／翻攝

停車場 彰化 王惠美

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