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彰化埤頭行政大樓施工害民宅牆裂開？鑑定報告出爐

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埤頭鄉綜合行政大樓預計下個月中旬復工。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埤頭鄉綜合行政大樓預計下個月中旬復工。記者簡慧珍／攝影

彰化縣埤頭鄉公所綜合行政大樓興建工程今年動工，8月間相鄰興安街的民宅牆壁龜裂，居民懷疑與施工有關，興建工程為此停工並申請鑑定；鄉公所今天表示，鑑定報告指出龜裂為自然的乾縮裂縫，無關施工，鄉公所大樓工程預計12月中旬復工。

國際原物料飛漲，埤頭鄉公所綜合行政大樓歷經流標3次，第四次才發包成功，今年5月16日動土，未料包商施工打樁期間，相鄰的興安街一排民宅約7戶牆壁出現小大不一裂痕，其中一戶裂縫較嚴重，居民懷疑與鄉公所大樓興建施工有關，要求停工和協調補救事宜。

據了解，包商認為打樁放置鐵板做的是鄉公所工程，鄉公所有對外說明義務，發生民宅裂縫一事，鄉公所也要承擔部分責任，不過鄉公所主張聘請公正第三方公正單位鑑定裂縫是否因施工引起，作為釐清責任的依據。

埤頭鄉公所今天表示，民宅牆壁真正有裂縫的只有一戶，鑑定一個月結果已出爐，造成裂縫的原因是混凝土牆壁內、外水分蒸發不同造成體積乾縮，跟鄉公所行政大樓施工無關，經向居民說明已獲接受，鄉公所預定下個月中旬復工，並努力趕在原訂2025年元月完工。

埤頭鄉綜合行政大樓座落原辦公廳舍北邊約200公尺的合興村籃球場，內政部補助1億元，衛服部補助1399萬400元，縣政府補助1000萬元，加上鄉公所自籌，總工程經費1.96億元，今年2月3日以1億7771萬元決標。埤頭鄉綜合行政大樓地下1層、地上4層，地坪1044平方公尺，總樓地板面積4800平方公尺，除了鄉公所和鄉代會合署辦公，還有多功能會議室、集會大禮堂、公共托育中心、在地農特產展售廣場等多元使用空間。

彰化

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