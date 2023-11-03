大甲義和里12戶自來水延管 蔡其昌爭取1020萬元補助

讓居民喝一口好水！台中市大甲區義和里有12戶居民未設置自來水管線，飲用水堪慮，立法院副院長蔡其昌今會勘，爭取義和里延管工程納入經濟部水利署無自來水供水改善計畫，若經濟部核准，將獲1020萬元經費，讓居民健康喝水。

蔡其昌表示，10多年來替偏遠地區爭取自來水延管，今天特別到大甲區義和里會勘，爭取義和里興安路169巷全段納入經濟部水利署無自來水供水改善計畫，總經費補助1020萬，鄉親只需負擔少許費用，就能讓自來水延管到家裡，喝一口乾淨好水。

蔡其昌特別請里長多多宣導延管工程，請周邊住戶趕快參與，越多住戶參與計畫效益就越高，避免完工後有民眾遺珠，再申請自來水延管費用就會更高。

台灣自來水公司台中管理處處長張裕浩說，本案預計改善大甲區義和里興安路169巷內無自來水路段，管線1450公尺長，受益戶數12戶，工程經費650萬加上路修費370萬，總經費達1020萬，完工後將提升大甲區自來水供水普及率，辦理路面刨除加封作業。

經濟部水利署副總工程司周文祥表示，依目前申請資料，各戶平均成本約為54.17萬，符合經濟部水利署無自來水供水改善計畫標準，但還是希望里長協助通知更多住戶加入，提高延管工程效益及受益戶數，後續等水利署審核完成後即可辦理工程設計及施工。