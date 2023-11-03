中市派出所設置AED量能不足 警局長：明年所有派出所依法設置

衛福部今年5月10日修法公布將各警分局、分駐、派出所納入緊急醫療網處所，需於駐地裝設AED，並於公告日起1年內完成設置。民進黨台中市議員黃守達、謝志忠今質詢，台中市15個警分局及118個派出、分駐所中，目前僅57處完成設置，要求應於明年5月前完成全市設置。台中市警察局長李文章現場允諾，會在1年期限內完成所有警分局及派出所設置。

市議會今進行警消環衛業務質詢，黃守達表示，民眾緊急狀況下，第一時間多向警方求助，今年5月10日「公共場所必要緊急救護設備管理辦法」與「應置有自動體外心臟電擊去顫器之公共場所」修正，新增警察分局、派出所、分駐所，應設置自動體外心臟電擊去顫器（AED），並應自中央衛生主管機關公告指定之日起1年內完成設置。

黃守達說，台中市有15個警分局及118個派出、分駐所，目前中市警察局共設置59套AED，其中僅57處警分局與派出所完成設置，能量嚴重不足。目前AED一台行情約5萬至10萬，租賃一年約需1至2萬元，後續還有維護與耗材的費用，要求市府補足預算增設。

警察局長李文章說，AED一套至少4萬元起跳，因經費不足，設置速度困難，將會盡速編列預算，分兩年設置完成。

謝志忠說，依法來說1年內AED要設置完成，也就是明年5月10日前要設置完成，警察局長說的「並非合格說法」，要求依法編列經費辦理。李文章當場允諾，會依法辦理，在1年期限內完成其他警分局與派出所設置。

黃守達表示，公共場所AED設置7日內，應至中央衛生主管機關指定的資料庫進行登錄，但根據衛福部「公共場所AED急救資訊網」的資料，目前僅顯示21處派出所設置，急救資訊未即時同步。李文章說，針對已裝設AED卻尚未登記，將要求改善。

黃守達說，AED設置場所完成登錄後，若7成以上員工完成CPR+AED教育訓練，管理員完成管理員訓練課程，就能申請安心場所認證，但台中市派出所都沒有安心場所認證，而各區公所雖都設有AED，但台中29區卻僅有6個區公所完成安心場所認證，顯見公部門還非常缺乏緊急救護的意識。

台中市副市長王育敏說，設置AED目的是確保市民發生緊急狀況可得到急救，尤其區公所洽公民眾多，尚未取得安心場所認證，將請人員分階段完成相關訓練，並取得安心場所認證，相信對市民安全有助益。