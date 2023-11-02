大村農特產推廣中心成為借問站 廣場重新規劃 不再當停車場

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
大村鄉火車站後站的農特產推廣中心成為彰化縣第13個借問站，前方廣場也將重新規劃，不再當停車場，將設廣場舞台，做為市集等活動場地。記者林宛諭／攝影
大村鄉火車站後站的農特產推廣中心成為彰化縣第13個借問站，前方廣場也將重新規劃，不再當停車場，將設廣場舞台，做為市集等活動場地。記者林宛諭／攝影

彰化縣大村鄉火車站後站的農特產推廣中心成為彰化縣第13個借問站，今天揭牌，公所將進行招商，讓農特產業者進駐，兼具觀光借問站功能，後站廣場也將重新規劃，未來不做停車場，將設廣場舞台，做為舉辦農民市集等活動場地。

大村鄉鄉長賴志銘表示，公所爭取交通部觀光署及彰化縣政府經費補助，在農特產推廣中心設置借問站，大村鄉不只以葡萄聞名，大村火車站旁的櫻花歐洲村火車倒影最近很夯，鄉內還有樹包廟、大葉大學愛心樹，奈米、雅育、劍門等3個休閒農場都是值得造訪之處，未來借問站將會提供各項鄉內觀光旅遊資訊服務，讓大家旅遊更方便。

賴志銘也請貝康生技公司開發葡萄燕麥麵，今天現場發表，煮麵給大家品嚐，葡萄燕麥麵，利用賣相不佳的NG葡萄進行加工，再加入富含膳食纖維的燕麥，製成麵條也能成為加值的伴手禮。

農特產推廣中心一樓目前正在進行招商，未來業者進駐後將結合借問站功能，大村公所也編列1100萬元將進行火車站後站廣場規劃，目前做為臨時停車場的後站廣場將不再做停車場，而將美化廣場和設置活動舞台，未來可以做為假日市集、街頭藝人表演場地，預計今年底前發包，明年6月完工。

大村鄉農特產推廣中心成為彰化縣第13個借問站，今天揭牌，也結合在地特產，發表葡萄燕麥麵。記者林宛諭／攝影
大村鄉農特產推廣中心成為彰化縣第13個借問站，今天揭牌，也結合在地特產，發表葡萄燕麥麵。記者林宛諭／攝影
大村鄉火車站後站的農特產推廣中心成為彰化縣第13個借問站，今天揭牌，公所將進行招商，讓農特產業者進駐，兼具觀光借問站功能。記者林宛諭／攝影
大村鄉火車站後站的農特產推廣中心成為彰化縣第13個借問站，今天揭牌，公所將進行招商，讓農特產業者進駐，兼具觀光借問站功能。記者林宛諭／攝影

火車站 停車場

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