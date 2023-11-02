大村農特產推廣中心成為借問站 廣場重新規劃 不再當停車場

彰化縣大村鄉火車站後站的農特產推廣中心成為彰化縣第13個借問站，今天揭牌，公所將進行招商，讓農特產業者進駐，兼具觀光借問站功能，後站廣場也將重新規劃，未來不做停車場，將設廣場舞台，做為舉辦農民市集等活動場地。

大村鄉鄉長賴志銘表示，公所爭取交通部觀光署及彰化縣政府經費補助，在農特產推廣中心設置借問站，大村鄉不只以葡萄聞名，大村火車站旁的櫻花歐洲村火車倒影最近很夯，鄉內還有樹包廟、大葉大學愛心樹，奈米、雅育、劍門等3個休閒農場都是值得造訪之處，未來借問站將會提供各項鄉內觀光旅遊資訊服務，讓大家旅遊更方便。

賴志銘也請貝康生技公司開發葡萄燕麥麵，今天現場發表，煮麵給大家品嚐，葡萄燕麥麵，利用賣相不佳的NG葡萄進行加工，再加入富含膳食纖維的燕麥，製成麵條也能成為加值的伴手禮。