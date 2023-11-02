郭董球場設施老舊 縣議員點名連防護網都縫補打結

南投縣立棒球場設備簡陋破損，縣議員張秀枝、張婉慈今天質詢，認為縣立棒球場比不上台中洲際棒球場，甚至連簡易球場都不如，棒球場二期工程4千多萬經費還被體育署塗銷。南投縣政府表示，已經爭取中央經費擴充改善，縣府也會全力配合自籌款，讓棒球場進一步升級。

張秀枝說，南投縣立棒球場由鴻海創辦人郭台銘透過永齡基金會捐款5千萬元，在2017年完工，又有「郭董球場」之稱。體育署2018年補助第二期工程經費4千萬元，工程卻一再流標，經費被體育署收回，棒球場設備不及又老舊。

張婉慈說，縣立棒球場至今還用簡易廁所、防護網破損縫補、連休息室都是鐵棟屋，看台還是回受品，比一些學校簡易球場還簡陋。縣府應提供完善的訓練設施，不要委屈選手在簡陋環境練習，等到奪獎後才搶著拍照、沾光。

教育處長王淑玲說，棒球場第二期工程經費4千多萬元預計興建看台等設施，但當年原物料上漲、缺工一再流標，好不容招標出去，但廠商評估成本大幅上漲，寧可違約賠款也不願動工，導致補助款被收回。

教育處評估，棒球場二期工程包括看台、休息室、廁所，工程經費要6千多萬元，已經擬定計畫爭取體育署補助經費擴充及改善，自籌款縣府也會全力配合。

縣長許淑華說，她上任以來推動體育升級計畫，明年增加1500萬元體育預算，對亞運選手獎金也將提升，以鼓勵優異選手，還有縣民重視的國民運動中心、重點培植運動項目都已編列預算加速執行。