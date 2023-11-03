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清境2停車場 12月起收費

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投仁愛清境統一商場、小瑞士花園旁停車場過去常遭停車占用，業者將從12月起改採全天計時收費。圖／民眾提供
南投仁愛清境統一商場、小瑞士花園旁停車場過去常遭停車占用，業者將從12月起改採全天計時收費。圖／民眾提供

南投仁愛清境農場是熱門景點，當地清境統一商場、小瑞士花園旁設有免費停車場，但因不收費，假日一位難求，為提高停車周轉率，業者宣布12月起全天計時收費，小型車每小時50元、大型車每小時100元。

清境農場位居山區，道路崎嶇、狹窄，路邊停車位不多，遊客仰賴清境商場、小瑞士花園旁的停車場，但因未收費，遭部分民眾或車宿族長時間占用，一位難求，影響其他人停車權益。

依停車場收費規則，清境商場、小瑞士花園停車場採車牌辨識系統，全天24小時計時收費，小型車每小時50元、大型車100元，停車未超過半小時免費，超過開始收費，無最高收費上限。

當日憑清境農場、清境商場、小瑞士花園消費電子發票，可享停車優惠折抵。

清境農場 瑞士 停車場

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