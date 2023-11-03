中市垃圾回收率低 議員憂爆危機

台中市每天生產2340公噸垃圾，但現有3座焚化爐只能處理2053公噸，每天短差287公噸，已累積22.8萬噸堆積垃圾。議員批評，台中市垃圾回收率只有61.09%，六都倒數第二，要求提高回收率降低垃圾量，否則會爆發垃圾大戰。環保局長陳宏益說，已推動樹葉枯枝與廢家具禁入焚化爐，力拚年減10%垃圾量。

根據環保署統計，去年六都一般廢棄物回收率，台北市72.83%最高，其次為台南市62.14%、高雄市61.35%、桃園市61.15%、台中市61.09%、新北市55.55%；台中市垃圾回收率六都倒數第二。

國民黨議員朱暖英說，台中市垃圾回收率約6成，代表有近4成一般廢棄物，沒能順利回收，台中市堆積垃圾已達22.8萬公噸，每日垃圾處理缺口若持續拉大，焚化爐又無法提高效能，未來可能再造爆發垃圾危機。

朱暖英說，要強化垃圾處理量能，除了活化掩埋場，加強民間合作，台中市也在推動焚化爐整改，但要等到2026年才會完成，等於還有3年多時間，環保局要加強垃圾回升率，才能讓垃圾再減量。

環保局長陳宏益表示，目前垃圾回收率約61%，與高雄市、桃園市數值接近，中央統計基準有落差，一般與事業廢棄物混淆計算，已向環保署了解中；將建議中央已回收物變賣所得來計算，去年全年回收變賣所得約1.6億元，六都排第二，其中資收物最高1.34億元，廚餘1200萬、家具438萬、廢車766萬等。

環保局統計，今年推動的垃圾減量10%計畫，以廢家具、樹葉枯枝為主，禁止進入焚化爐焚燒，改送工業鍋爐當燃料焚燒；以9月為例，樹葉減量329公噸、樹枝1157公噸、廢家具1509公噸，總計減量3094公噸，平均每日減量100公噸，約占每日垃圾量4%。