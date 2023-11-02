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盧秀燕伏地挺身看過嗎？撐半天問「我有起來嗎？」笑翻
台中市長盧秀燕「母雞帶小雞」，與國民黨4位年輕立委參選人一起拍照「伏地挺身」，盧秀燕撐半天，現場的人一頭霧水，小編問「市長有動嗎？」努力了一下，盧秀燕還問「我有起來嗎？」笑翻全場。
盧秀燕說，跑行程要有好體力，她說「台中F4」都是年輕人，跟他們一起拍照更要好體力，還選擇伏地挺身、跳舞、彈樂器攏總來。
盧秀燕伏地挺身的時候，很努力撐起作「棒式」，奈何大家看起來好像沒動。經過她用力撐，用盡吃奶力氣才有起色，想不到她還問大家「我有起來嗎？」讓旁邊的F4笑到不行，小編還很認真的回答「有…一點」。
台中F4是指立委第四選區廖偉翔、第五選區黃健豪、第六選區羅廷瑋、第七選區林家興。四人都曾擔任或現任國民黨發言人。
影片中還有一段舞蹈，盧秀燕小時候學過芭蕾和現代舞，她說「小小扭一下沒問題」。美國在台協會 AIT日前舉辦「美式爵士復古派對」，盧市長在AIT處長孫曉雅盛情邀約下，也首次跳搖擺舞。
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