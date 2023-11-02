台中規律運動人口六都排第5 運動局祭出兩招改善

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市大里國民暨兒童運動中心。圖／台中市政府提供
台中市大里國民暨兒童運動中心。圖／台中市政府提供

台中市民不愛運動？根據教育部體育署111年的運動現況調查，台中市民規律運動的人口比率32.5％，是六都第5，導致台中人過重或肥胖的比例達42.3%，六都排名第2。台中市運動局長李昱叡表示，會持續增加舉辦各項賽事及活動頻率，並持續打造運動場所，提供市民更多運動空間，提升台中市規律運動人口。

運動局指出，為持續鼓勵市民參與運動，運動局配合教育部體育署，推動運動 i 台灣2.0計畫，針對幼兒、銀髮族、身心障礙、原住民等不同族群運動，辦理多元活動；市府並持續推動各類體育活動，包括2023國道四號豐原潭子段通車運動嘉年華、2023高美濕地馬拉松等。

運動局表示，市府也力推台中運動建設，創全國之先打造「國民暨兒童運動中心」，已成功啟用港區、長春、大里、潭子等4座國兒運中心，以及沙鹿、西屯、北屯3座「兒童版」運動中心；另持續打造台中市運動環境，包括清水、豐原、北屯、太平國兒運及烏日全民運動館等5座場館，未來完成後，將可持續鼓勵市民養成規律的運動習慣，帶動台中運動風氣。

衛生局表示，將持續結合衛生所、學校、職場及社區資源等，透過健康講座、獎勵活動、宣導影片及健康地圖推廣，鼓勵市民保持運動及健康飲食習慣，維持健康體態。

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