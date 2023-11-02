影／遭藍營批6年0提案 蔡其昌：副院長工作是主持議事

聯合報／ 記者余采瀅劉柏均／台中即時報導
國民黨發言人林家興日前抨擊立法院副院長蔡其昌，過去6年零提案，就爽賺6千萬；蔡其昌反擊他，「要抹黑，水準也高一點」。記者余采瀅／攝影
國民黨發言人林家興日前抨擊立法院副院長蔡其昌，過去6年零提案，就爽賺6千萬；蔡其昌反擊他，「要抹黑，水準也高一點」。記者余采瀅／攝影

國民黨發言人林家興日前抨擊立法院副院長蔡其昌，未盡立委職責，過去6年零提案，就爽賺6000萬元。蔡其昌表示，立法院正副院長工作就是主持議事，林要選立委，連這都不知，太荒謬，應去問王院長、洪秀柱副院長為什麼都沒提案，這是常識問題，要抹黑，水準也要高一點。

林家興日前表示，台中捷運藍線被中央卡關近千天，台中海線力挺蔡其昌任4屆立委，卻未見其為捷運藍線說話，蔡只顧打台中市長盧秀燕、打在野黨，這種是黨意代表，不是民意代表，應該盡早下架。

林家興更提到，蔡其昌過去6年會期零提案，一年拿納稅人的薪水約新台幣千萬元，蔡其昌6年零提案就爽賺6千萬。

蔡其昌副院長辦公室發言人林俊裕回擊，立法院正副院長的角色依據立法院組織法就是處理議事、協商，不會參與一般提案和質詢，這是最基本的常識。

林說，若國民黨還有相關沒水準的低級抹黑，可以先請教一下國民黨籍的王金平前院長、洪秀柱前副院長，或者可以去質問兩位為何不質詢？

林俊裕也提到，蔡副院長每年從中央爭取龐大的預算，投入建設海線與大台中，相關爭取資訊也很容易查到，如果查不到也可以去問問市政府，避免凸顯自己的無知。

蔡其昌 立法院 台中捷運

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