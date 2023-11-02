科技執法再增47處 台中2年開20萬張罰單這處就占5萬張

台中市2021年開始設置科技執法，共26處，到今年8月共開出20萬689張罰單；今年將再增設47處，市議員張芬郁表示，「不要把市民當提款機」。警察局長李文章強調，警察開罰單絕對不是跟民眾搶錢，是為了交通安全。

市議會今進行警消環衛委員會業務質詢，市議員張芬郁、陳雅惠、謝家宜、蕭隆澤、陳俞融、陳淑華等人聯合質詢。

張芬郁表示，台中市科技執法從2021年開始，已設置26處，至今年8月共開出20萬689張罰單，以北區三民路、崇德路易肇事路口開出5萬7059件，烏日高鐵站違規載客取締開出3萬8984件，沙鹿區向上路6段和西濱快速道路區間測速開出2萬2199件，今年再增加47處，張芬郁要求警方慎選設置點，不要把民眾當提款機。

張芬郁表示，交通違規記點新制8月上路，台中交通裁決所統計到10月中旬，因違規被記點的罰單有32萬多件，以超速、違規臨停、紅線違停前三多，來源包括民眾檢舉、警方逕行舉發或科技執法。

警察局長李文章表示，科技執法對於降低肇事率有3%到25%的成效，主要針對易肇事路段設置，預計今年增加27處、明年增加20處，會滾動式調整設置地點，他強調警察開單不是要向民眾搶錢，是為了交通安全。

張芬郁指出，去年警車被舉發的違規件數有163件、撤銷61件，今年1月至8月被舉發有202件、撤銷77件。今年舉發件數大幅成長，平均一個月被舉發成案18件，是警車違規變嚴重，還是警車遭鎖定檢舉，她要求警方加強宣導，刮別人鬍子自己鬍子先刮乾淨。

警察局長李文章表示，「道路交通安全規則」規定，警車執行勤務時，只要開啟警示燈或警鳴器，不受道路交通標誌、號誌的限制，會加強執勤警員注意，而警車違規被開罰，由開車的警員自行繳納罰單。