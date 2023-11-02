彰化有學生為搶蘿蔔刀差點釀衝突 議員要求禁止攜入校園

「蘿蔔刀」在校園風行衍生安全隱憂，彰化縣甚至有學生為了搶「蘿蔔刀」差點起衝突，議員賴清美及張雪如今天質詢時，要求禁止攜帶進入校園，縣長王惠美答覆表示，如果演變到這樣，是不是連小刀都要禁，教育的原則和重點，是教育孩子如何區分安全和不安全，不是什麼都禁，對於議員們的建議，由教育處研議。

賴清美質詢時，拿出從文具店買來的「蘿蔔刀」，並輕輕劃了一下，紙張就破了，她進一步質問教育處長蔡金田，「這樣不算很危險嗎？要不要禁止？難道要等出事了才來禁止嗎？是否應禁止攜帶入校園？」

賴清美表示，她最近即收到縣內一所學校老師傳來的訊息，指上月30日時，有學生書包帶有「蘿蔔刀」，被同學搶走把玩，還揮舞「蘿蔔刀」不歸還，物主就跟其他同學借美工刀，拉出刀片作勢反擊，還好老師及時發現當場制止，否則後果不堪設想。

賴清美說，類似事件，相信絕對不會只有這麼一次，「蘿蔔刀」這樣危險的東西讓小孩帶到學校有危險性，其他縣市都已經禁止讓孩子帶到學校，彰化縣難道不要同步禁止嗎? 如要等到憾事發生就來不及。

縣議員張雪如也說，鄰近縣市台中、雲林及苗栗縣都把「蘿蔔刀」列為校園違禁品，不准學生攜帶入校園，彰化縣不禁止的理由是什麼？現在沒出現「蘿蔔刀」傷人的校安事件，不代表將來不會發生，若有學生因此受傷，縣府和教育處及民代都難辭其咎。

教育處長蔡金田答覆說，教育處的立場是給學生安全的教育觀念，學會自保同時不傷害他人，教育處已請駐區督學加強跟學校灌輸安全教育的宣導，同時行文各校應審慎留意不適合學生身心發展的遊戲或物品，落實學生安全宣導。