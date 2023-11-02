南投棒球場已部分舊損 縣府爭取經費規劃改善

南投人暱稱「郭董棒球場」的縣立棒球場使用多年已有部分舊損，南投縣政府規劃改善，同時向體育署申請6000萬元經費，規劃增建球員休息室、訓練場、安全圍網、觀眾看台等。

由鴻海科技集團創辦人郭台銘贊助新台幣5000萬元、縣府自籌1325多萬元興建的南投縣立棒球場2017年啟用，多名縣議員今天在縣議會關心棒球場設備、設施改善，南投縣長許淑華說，縣立棒球場第2期工程正由縣府教育處向中央爭取經費，縣府會全力籌措配合款。

許淑華表示，縣立棒球場先前規劃第2期工程，因建築成本提高等因素多次流標，經費被中央註銷，縣府已重新提出計畫，近期將拜會中央積極爭取經費，希望明年順利進行，同時盤點改善安全設施、老舊設備。

許淑華說，對於議員關心南投體育發展、學生出國計畫、改善體育場及運動設施等議題，不論是國民運動館或幾項重點發展運動項目，縣府都有編列預算，她上任後也推動多項精進措施培育體育運動人才。

縣府教育處表示，棒球場第2期工程包含增建球員休息室含附屬設施、多功能訓練場、安全圍網、觀眾看台，2、3年前辦理時預算3700萬元含縣府配合款，但因工程原物料上漲而流標7、8次，縣府重提計畫向教育部體育署申請6000萬元經費，將拜會積極爭取。