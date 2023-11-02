快訊

84公斤變70公斤！侯友宜「漢子變瘦子」 參選後抓空「扒飯」

李克強今火化…習近平偕六常委「三鞠躬」送別、胡錦濤送花圈致哀

台灣之星終結低價4G不限速吃到飽！這2家還有便宜方案月租199起快申辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市公廁99.8%列特優 議員體檢批「不敢上公廁」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員鄭功進（右）、林祈烽指出，部分公廁列特優，但情況並不優。記者陳秋雲/攝影
台中市議員鄭功進（右）、林祈烽指出，部分公廁列特優，但情況並不優。記者陳秋雲/攝影

台中市環保局辦理公廁評鑑，環保局造冊管理近6000處公廁，特優級竟然占99.8%，市議員鄭功進說，市府內聘12名委員，但質疑公廁評鑑有落實嗎？他到處查訪，特優的公廁有的臭味四溢，有的不採光設備破舊，水管壞了不修反而剪掉水管。要求市府讓使用者評分。

副市長王育敏表示建議很好，環保局長陳宏益說使用者評鑑可以更接近現況，環保局會研議。另方面建議中央環境部修改評鑑項目，期更接近事實。

鄭功進表示，公共廁所的設置，內部是否提供足夠衛生紙等備品、免治馬桶及通風排水等，都是城市進步的象徵，也是評判公廁重要指標，但現行的公廁評鑑制度沒有鑑別度，99.8%列特優，劣幣逐良幣，對認真維護的單位不公平，也無法讓不好的公廁進步。

鄭功進指出，走訪選區內的公共廁所，同樣是特優級，有的廁所維持很好，有的廁所像沒人管理，民衆不敢上，雖都有清潔簽到單，淪為形式。

鄭功進提出，許多廁所有公廁通報的管道，但很多QR code都空白，顯然效率不彰，也無法呈現使用者回饋，反觀國外許多城市，用手機google map查一下，就會有公廁的位置，評價跟照片，台中自詡國際城市，應加強網路資訊的建置，讓市民跟遊客都能夠有更好的體驗。

台中市議員鄭功進指出，部分列特優公廁，情況並不優。圖／鄭功進提供
台中市議員鄭功進指出，部分列特優公廁，情況並不優。圖／鄭功進提供

公廁 廁所 使用者 台中市

延伸閱讀

台中一年22.8萬噸垃圾燒不完 議員籲加強回收避免危機

中市學生午餐水果落差大有的掛零 中市：換廠商沒登錄

公廁坐式馬桶「墊衛生紙」 藥師警告：恐越墊越髒

不怕找不到廁所了！竹市這熱門公園蓋公廁 明年初完工

相關新聞

中市公廁99.8%列特優 議員體檢批「不敢上公廁」

台中市環保局辦理公廁評鑑，環保局造冊管理近6000處公廁，特優級竟然占99.8%，市議員鄭功進說，市府內聘12名委員，但...

中橫便道身分限制有望鬆綁？ 公路局編12億元建鋼橋、隧道

台中市中橫便道是大梨山地區居民往返重要道路，公路局經數據顯示，後年中橫地貌進入相對穩定期，將以台8臨37線(即中橫便道)...

生育率創新低…中市明年全額補助篩檢唐氏症 最高2200元

台灣少子化嚴重，不婚又晚生，國民黨台中市議員朱暖英今建議，高齡產婦有生出唐氏症兒風險，年輕產婦也有可能，孕婦如何安心生？...

彰化「白色海豚屋」水岸公園年底完工 另建跨海景觀橋

擁有「白色海豚屋」美名的彰化縣伸港自然生態教育中心，一直是民眾打卡的熱門景點，縣府為擴大周邊休憩及遊戲空間，斥資5208...

台中一年22.8萬噸垃圾燒不完 議員籲加強回收避免危機

台中市每日生產垃圾量約2340公噸，現有運作的3座焚化爐，每天垃圾處理焚化量卻僅2053公噸，焚化爐垃圾燒不完，每天堆積...

幼獅工業區東一街聯外道路將打通 黎明高架橋平面道路將拓寬

台中大甲幼獅工業區內東一街銜接中苗六線及黎明陸橋南側平面道路連接處，上、下班期間車流多，回堵情形嚴重常發生車禍，台中市議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。