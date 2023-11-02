中市公廁99.8%列特優 議員體檢批「不敢上公廁」

台中市環保局辦理公廁評鑑，環保局造冊管理近6000處公廁，特優級竟然占99.8%，市議員鄭功進說，市府內聘12名委員，但質疑公廁評鑑有落實嗎？他到處查訪，特優的公廁有的臭味四溢，有的不採光設備破舊，水管壞了不修反而剪掉水管。要求市府讓使用者評分。

副市長王育敏表示建議很好，環保局長陳宏益說使用者評鑑可以更接近現況，環保局會研議。另方面建議中央環境部修改評鑑項目，期更接近事實。

鄭功進表示，公共廁所的設置，內部是否提供足夠衛生紙等備品、免治馬桶及通風排水等，都是城市進步的象徵，也是評判公廁重要指標，但現行的公廁評鑑制度沒有鑑別度，99.8%列特優，劣幣逐良幣，對認真維護的單位不公平，也無法讓不好的公廁進步。

鄭功進指出，走訪選區內的公共廁所，同樣是特優級，有的廁所維持很好，有的廁所像沒人管理，民衆不敢上，雖都有清潔簽到單，淪為形式。