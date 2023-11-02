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中市公廁99.8%列特優 議員體檢批「不敢上公廁」
台中市環保局辦理公廁評鑑，環保局造冊管理近6000處公廁，特優級竟然占99.8%，市議員鄭功進說，市府內聘12名委員，但質疑公廁評鑑有落實嗎？他到處查訪，特優的公廁有的臭味四溢，有的不採光設備破舊，水管壞了不修反而剪掉水管。要求市府讓使用者評分。
副市長王育敏表示建議很好，環保局長陳宏益說使用者評鑑可以更接近現況，環保局會研議。另方面建議中央環境部修改評鑑項目，期更接近事實。
鄭功進表示，公共廁所的設置，內部是否提供足夠衛生紙等備品、免治馬桶及通風排水等，都是城市進步的象徵，也是評判公廁重要指標，但現行的公廁評鑑制度沒有鑑別度，99.8%列特優，劣幣逐良幣，對認真維護的單位不公平，也無法讓不好的公廁進步。
鄭功進指出，走訪選區內的公共廁所，同樣是特優級，有的廁所維持很好，有的廁所像沒人管理，民衆不敢上，雖都有清潔簽到單，淪為形式。
鄭功進提出，許多廁所有公廁通報的管道，但很多QR code都空白，顯然效率不彰，也無法呈現使用者回饋，反觀國外許多城市，用手機google map查一下，就會有公廁的位置，評價跟照片，台中自詡國際城市，應加強網路資訊的建置，讓市民跟遊客都能夠有更好的體驗。
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