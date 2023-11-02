中橫便道身分限制有望鬆綁？ 公路局編12億元建鋼橋、隧道

台中市中橫便道是大梨山地區居民往返重要道路，公路局經數據顯示，後年中橫地貌進入相對穩定期，將以台8臨37線(即中橫便道)雙向通行，跨越大甲溪方案復建，期程達13年。立委江啟臣會勘要求，復建動工前應確保居民往返最大安全性；公路局說，將投入12億元興建4座鋼橋、2座隧道，維護用路人安全。

立法委員江啟臣昨與相關單位上梨山會勘中橫便道，公路局表示，依地貌變異資料分析顯示，2025年中橫便道將進入相對穩定期，崩塌率小於1%，2019年已啟動復建中橫谷關至德基段可行性研究計畫。

去年底，公路局完成可行性研究，並以台8臨37線雙向通行，跨越大甲溪方案進行復建方案，預計本月底提送修正報告。國發會承諾盡速審查，報請行政院同意。

江啟臣指出，交通部所選的復建方案，推動期程達13年，期間居民仍有通行需求，安全性是優先考量，他要求公路局提升中橫便道安全性。

公路局表示，將投入12億元經費，預計興建4座鋼橋、開闢2座山岳隧道，強化中橫便道的安全性。

梨山居民指出，2014年江啟臣爭取交通部10億「中横便道整體安全提升計畫」，2018年爭取4億經費強化便道安全，這次中橫復建方案看到曙光，礙於期程過久，優先做好通行安全性，居民深感認同。

另，中橫便道沿途可飽覽德基水庫、部落與山巒風光，當年更是救國團時期當紅旅遊路線之一，江啟臣說，許多山友期盼中橫全面開放通行，無須身分限制。