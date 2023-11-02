快訊

84公斤變70公斤！侯友宜「漢子變瘦子」 參選後抓空「扒飯」

李克強今火化…習近平偕六常委「三鞠躬」送別、胡錦濤送花圈致哀

台灣之星終結低價4G不限速吃到飽！這2家還有便宜方案月租199起快申辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

生育率創新低…中市明年全額補助篩檢唐氏症 最高2200元

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員朱暖英呼籲市府補助唐氏症篩檢費用，讓產婦安心。圖／朱暖英提供
台中市議員朱暖英呼籲市府補助唐氏症篩檢費用，讓產婦安心。圖／朱暖英提供

台灣少子化嚴重，不婚又晚生，國民黨台中市議員朱暖英今建議，高齡產婦有生出唐氏症兒風險，年輕產婦也有可能，孕婦如何安心生？衛生局長曾梓展表示，明年起補助孕婦進行母血唐氏症篩檢，最高補助2200元全額補助。

曾梓展說，台中市每年新生兒約在1萬8000人，因為非強制，不是每一個人都會檢驗，明年預計有2600人可申請，34歲以上是高齡產婦，羊膜穿刺本來就有補助。

市議會今進行警消環衛業務質詢，朱暖英表示，國健署指34歲懷孕就是高齡產婦，但高齡產婦已成生育主力，內政部統計，2012年至2022年間，35歲以上產婦占比是10年前的1.7倍，平均生育年齡來到32.4歲。

朱暖英說，35歲以上的媽媽生下唐寶寶的機率約1/250，唐氏症篩檢很重要，要求衛生局要來針對唐氏症篩檢做補助。

曾梓展說，台中市生育率逐年降低，2020年1萬9185人、2021年1萬8801人、2022年1萬7721人，今年可能更低，因此鼓勵年輕人安全生育，明年起到合約院所執行孕婦母血唐氏症篩檢，衛生局補助最高2200元，民眾只需負擔掛號費等行政費用，明年預計可補助2600人左右。

衛生局表示，目前市面上的母血唐氏症篩檢約2千至3千元，但衛生局的合約院所費用2200元，因此等於是全部補助。

唐氏症 生育 台中市 少子化

延伸閱讀

台中一年22.8萬噸垃圾燒不完 議員籲加強回收避免危機

台中登革熱快篩陽+3都到過疫區 北屯、沙鹿、西屯民眾注意了

台中登革熱快篩陽+1 霧峰男曾至台南工作…同事確診了

全都去過台南！台中登革熱快篩陽+3 這4區民眾注意了

相關新聞

中市公廁99.8%列特優 議員體檢批「不敢上公廁」

台中市環保局辦理公廁評鑑，環保局造冊管理近6000處公廁，特優級竟然占99.8%，市議員鄭功進說，市府內聘12名委員，但...

中橫便道身分限制有望鬆綁？公路局編12億元建鋼橋、隧道

台中市中橫便道是大梨山地區居民往返重要道路，公路局經數據顯示，後年中橫地貌進入相對穩定期，將以台8臨37線(即中橫便道)...

生育率創新低…中市明年全額補助篩檢唐氏症 最高2200元

台灣少子化嚴重，不婚又晚生，國民黨台中市議員朱暖英今建議，高齡產婦有生出唐氏症兒風險，年輕產婦也有可能，孕婦如何安心生？...

彰化「白色海豚屋」水岸公園年底完工 另建跨海景觀橋

擁有「白色海豚屋」美名的彰化縣伸港自然生態教育中心，一直是民眾打卡的熱門景點，縣府為擴大周邊休憩及遊戲空間，斥資5208...

台中一年22.8萬噸垃圾燒不完 議員籲加強回收避免危機

台中市每日生產垃圾量約2340公噸，現有運作的3座焚化爐，每天垃圾處理焚化量卻僅2053公噸，焚化爐垃圾燒不完，每天堆積...

幼獅工業區東一街聯外道路將打通 黎明高架橋平面道路將拓寬

台中大甲幼獅工業區內東一街銜接中苗六線及黎明陸橋南側平面道路連接處，上、下班期間車流多，回堵情形嚴重常發生車禍，台中市議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。