生育率創新低…中市明年全額補助篩檢唐氏症 最高2200元

台灣少子化嚴重，不婚又晚生，國民黨台中市議員朱暖英今建議，高齡產婦有生出唐氏症兒風險，年輕產婦也有可能，孕婦如何安心生？衛生局長曾梓展表示，明年起補助孕婦進行母血唐氏症篩檢，最高補助2200元全額補助。

曾梓展說，台中市每年新生兒約在1萬8000人，因為非強制，不是每一個人都會檢驗，明年預計有2600人可申請，34歲以上是高齡產婦，羊膜穿刺本來就有補助。

市議會今進行警消環衛業務質詢，朱暖英表示，國健署指34歲懷孕就是高齡產婦，但高齡產婦已成生育主力，內政部統計，2012年至2022年間，35歲以上產婦占比是10年前的1.7倍，平均生育年齡來到32.4歲。

朱暖英說，35歲以上的媽媽生下唐寶寶的機率約1/250，唐氏症篩檢很重要，要求衛生局要來針對唐氏症篩檢做補助。

曾梓展說，台中市生育率逐年降低，2020年1萬9185人、2021年1萬8801人、2022年1萬7721人，今年可能更低，因此鼓勵年輕人安全生育，明年起到合約院所執行孕婦母血唐氏症篩檢，衛生局補助最高2200元，民眾只需負擔掛號費等行政費用，明年預計可補助2600人左右。

衛生局表示，目前市面上的母血唐氏症篩檢約2千至3千元，但衛生局的合約院所費用2200元，因此等於是全部補助。