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幼獅工業區東一街聯外道路將打通 黎明高架橋平面道路將拓寬
台中大甲幼獅工業區內東一街銜接中苗六線及黎明陸橋南側平面道路連接處，上、下班期間車流多，回堵情形嚴重常發生車禍，台中市議員李文傑今天邀相關單位現場會勘，爭取5522萬元將打通東一街聯外道路，也拓寬黎明高架橋南側平面道路。
市議員李文傑今天邀集台中市建設局、大甲幼獅工業區服務中心、廠協會及幸福、日南里辦公處召開工程進度說明會。
李文傑表示，民國108年時因地方需求向都市發展局建議將二處部分綠地、農業區變更為道路用地，今年3月公告變更完成後，目前由建設局來相關規劃，他感謝台中市長盧秀燕重視地方，希望藉由道路的打通、拓寬對地方民眾帶來安全及便利性。
幸福里長林晨彬、日南里長邱大豪共同說明，該處屬大甲幼獅工業區東半部，里民常抱怨尖峰時期等一個紅綠燈要等10幾分鐘，機車跟大車又有搶道問題，險象環生，聯外道路的開闢對尖峰期的車流可做到分流作用。
建設局長陳大田表示，東一街聯外道路打通及黎明高架橋南側平面道路拓寬分別編列3900萬及1622萬元，前者打通長320公尺、寬10公尺，後者拓寬長80公尺、寬8公尺，二項工程目前都在辦理用地取得程序，聯外道路預計114年6月完工，南側平面道路的拓寬預計113年底完工。
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