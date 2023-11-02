台中一年22.8萬噸垃圾燒不完 議員籲加強回收避免危機

台中市每日生產垃圾量約2340公噸，現有運作的3座焚化爐，每天垃圾處理焚化量卻僅2053公噸，焚化爐垃圾燒不完，每天堆積287公噸的短差。去年底累計22.8萬噸，每天垃圾處理缺口若持續拉大，將可能再爆發垃圾危機。

環保局長陳宏益表示，目前的回收率大概有60％，會請各區隊以減少10%垃圾量為目標；另目前還舉不計算的數字變化太大，一般廢棄物與事業廢棄物容易混淆，台中市會建議以變賣回收所得為主，比較精準，台中市在六都排名前二。

朱暖英說，根據環保署資料，去年六都一般廢棄物回收率，由高至低排序，台北市72.83%、台南市62.14%、高雄市61.35%、桃園市有61.15%、台中市有61.09%、新北市有55.55%。

去年台中一般廢棄物回收率61.09%，為六都倒數第二。朱暖英質詢環保局，台中仍將近有四成的一般廢棄物，沒能順利完成回收，究竟人力不足，還是用錯回收方式？

朱暖英說，環保局提升垃圾處理量能的方式，有採用活化掩埋場、加強民間合作，要在2026年完成焚化爐整改等途徑進行。但必須加強回收讓垃圾再減量，才有利於焚燒量能不足的問題。

現在每天有287噸垃圾處理缺口，焚化爐整改還要3到4年，緩不濟急。朱暖英建議提高回收率，減少圾圾量，不然垃圾就會一直處理不完，而越堆越多造成垃圾問題。