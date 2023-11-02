日韓觀光客重北輕中 南投規畫深度旅遊吸引國際旅客

日本是國外旅客主要來源，日、韓旅客來台觀光，長年以北部縣市為主，南投縣擁有國際籍的自然景點和豐富人文景觀，卻失之交臂。南投縣政府最近與觀光旅遊業者合作參加日本旅展，主打豐富美景和配套活動，讓更多日本觀光客透過自由行方式到南投深度旅遊。

南投縣長許淑華說，日本為台灣重要國際觀光客源，縣政府積極與中部區域治理平台合作，爭取台中機場增加國際航線，並與入境旅行社合作，希望爭取更多日客來南投旅遊。日本旅展台灣館推廣主題以「嗶嗶嗶 嗶台灣」為主軸，用美食、美景與美麗的人情味吸引年輕客群，期望吸引20至39歲年輕客群來台旅遊。

許淑華說，為了強化南投觀光和優質服務，南投展示新打造的鳶峰星空劇場、雙龍瀑布七彩吊橋、瑞龍瀑布等風景區，及南投的台灣好行的便利路網。縣府也與日月潭結為姊妹湖的濱名湖旅遊推廣代表、日本暗空公園及小鎮旅遊代表會面，未來共同整合行銷，攜手爭取日客。

縣府今年陸續到韓國、新加坡、泰國等地行銷以外，最近由觀光處副處長林秀梅偕同溪頭米堤大飯店、東埔帝綸大飯店及南投好好玩網站營運團隊豐趣公司赴日，參加Intex大阪3號館舉辦的日本旅展以外，與台灣觀光推廣會及Roadshow活動，介紹南投年度大型活動如南投燈會、南投世界茶業博覽會及巧克力咖啡節等活動，也宣傳剛發行的南投好行卡，方便更多日客以自由行的方式暢遊南投。